Lerares onderwerpt leerlingen aan shockerende moraliteitstest

Een Amerikaanse leerkracht is geschorst nadat ze haar studenten onderwierp aan een nogal dubieuze moraliteitstest. In de lessen Engels kwamen onder andere de onderwerpen incest en dode dieren aan bod.



Sarah Gillam had een op dag genoeg van de traditionele lessen en besloot om de 15 en 16-jarige studenten in de Hilliard Bradley High School in Ohio eens iets anders te onderwijzen. Via een onlinetest konden leerlingen de vragen beantwoorden en ook aanduiden of ze vragen oké vonden. Een voorbeeld van een vraag: een broer en een zus gebruiken voorbehoedsmiddelen wanneer ze seks hebben en ze doen dit één keer om het eens te proberen. Vind je dit oké? Wanneer een meisje vier puppy’s heeft, maar enkel ruimte voor twee slaat ze andere twee dood met een steen. Is dit oké? Zoals verwacht waren de studenten gechoqueerd door de vragen.



Ondertussen heeft de directie besloten om Gillam te schorsen. Ze willen eerst een onderzoek voeren en gaan dan een definitieve beslissing maken. Ook de ouders van de kinderen zijn behoorlijk boos over de leerstof van de juffrouw. “Een kind hoeft zoiets niet te weten. Wat is het nut van zo’n vragen tijdens de les Engels”, vragen de bezorgde ouders zich af? De directie begrijpt de woede, maar verdedigt zich door te zeggen dat ze nooit toestemming hebben gegeven voor de test. Ze hebben ook hun excuses aangeboden.

Reacties

13-09-2018 08:59:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.282

OTindex: 64.879

Inderdaad, hele rare vragen.

13-09-2018 09:07:34 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.901

OTindex: 848

Rare vragen, maar het onderschrijft wél de onnozelheid van vele Amerikanen:



Ze mogen op hun 16e al autorijden maar mogen in sommige staten pas op hun 23e een biertje drinken. Ze mogen de meest gewelddadige films zien waarbij afgehakte hoofden en ledematen je zowat letterlijk om de oren vliegen! Maar oh wee als er een tepel te zien is!



Deze vragen zijn gesteld aan 15 en 16 jarige leerlingen, de 16 jarigen oud genoeg om voornoemde films te mogen kijken en een auto van 2500 kilo te besturen, maar geshockeerd raken van de vragen.. Ik word soms zo moe van die Amerikanen ....

13-09-2018 13:46:13 GMVersluis

Erelid



WMRindex: 243

OTindex: 7.910





misschien niet de juiste vragen voor tijdens de engelse les, maar wat een struisvogelpolitiek! @SamuiAxe : idd.misschien niet de juiste vragen voor tijdens de engelse les, maar wat een struisvogelpolitiek!

13-09-2018 13:53:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.158

OTindex: 19.457

@SamuiAxe :

Ik word soms zo moe van die Amerikanen .... QuoteIk word soms zo moe van die Amerikanen .... soms zo moe van die Amerikanen .... Ik wordzo moe van die Amerikanen ....

13-09-2018 15:19:52 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.241

OTindex: 7.464

Doodslaan van puppy’s en incest? wat voor gedachten gingen er in haar hoofd nog meer om? Doodslaan van puppy’s en incest?wat voor gedachten gingen er in haar hoofd nog meer om?

13-09-2018 15:57:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.158

OTindex: 19.457

@GroteMop1983 : Het zijn wel dingen die je een enkele keer wel op televisie of de krant voorbij ziet komen. Kinderen van die leeftijd zien dat ook. MI zouden dit thema's kunnen zijn voor bijvoorbeeld maatschappijleer.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: