Vrouw steekt dynamietstaaf aan in plaats van kaars

Een Amerikaanse vrouw is tijdens een stroomstoring ernstig gewond geraakt. De vrouw dacht dat ze een kaars had aangestoken, maar vrijwel meteen werd duidelijk dat het om een dynamietstaaf ging.



Vanwege hevige onweersbuien zat het dorpje Bridgeport even zonder stroom. Aangezien het gezin helemaal in het donker zat, wou de 30-jarige mama enkele kaarsen aansteken. Ze had er zelf geen in huis, maar wist dat de vorige bewoners wat kaarsen in de kelder hadden achtergelaten. Op de tast ging de vrouw op zoek. Toen de vrouw de 'kaars' aanstak, explodeerde die vrijwel meteen. De Amerikaanse mama van twee kinderen liep zware verwondingen op aan haar gezicht en aan haar handen. De verwondingen waren zo ernstig dat meerdere vingers geamputeerd moesten worden. Niemand anders raakte gewond.



De hulpdiensten vonden tijdens een huiszoeking nog een tweede dynamietstaaf. Die werd op een later moment in een gecontroleerde omgeving tot ontploffing gebracht. Niemand werd vervolgd voor het misverstand. 'De bewoners konden niet weten dat er explosieven in huis lagen', zegt een politiewoordvoerder aan The Independent.

Reacties

12-09-2018 18:12:55 stora

Oudgediende



Romantisch zo'n kaars

12-09-2018 18:28:16 allone

Oudgediende



Quote:

maar de vorige bewoners wel



: een indrukwekkend effect

@merlinswit : idd



@stora : een indrukwekkend effect
@merlinswit : idd

12-09-2018 18:29:59 merlinswit

Oudgediende



@allone : die vorige bewoners waren mogelijk voor de verkoop van hun huis die staven al vergeten...

12-09-2018 18:53:22 Emmo

Stamgast



Enne, hebben die dingen geen labeltje of zo??? Quote:

maar wist dat de vorige bewoners wat kaarsen in de kelder hadden achtergelaten @merlinswit : Tsja, ik heb mijn dynamietstaven ook altijd in de kelder waar een normaal mens zijn kaarsen bewaart.Enne, hebben die dingen geen labeltje of zo???

12-09-2018 18:54:42 Mamsie

Oudgediende



Quote:

De bewoners konden niet weten dat er explosieven in huis lagen',



Waarom niet? Is het niet normaal om je nieuwgekochte huis eens goed te bekijken?
Zeker als er dingen achtergelaten zijn.

Zeker als er dingen achtergelaten zijn. Waarom niet? Is het niet normaal om je nieuwgekochte huis eens goed te bekijken?Zeker als er dingen achtergelaten zijn.

12-09-2018 19:02:39 allone

Oudgediende



@Mamsie :

Dat hadden ze ook gedaan; daarom wist ze dat er kaarsen in de kelder lagen

12-09-2018 19:04:19 Mamsie

Oudgediende



@allone : Gelukkig dat ze niet op zoek was naar een zetpil.....

12-09-2018 19:14:56 Emmo

Stamgast



@stora : Maar sommigen zijn een groot licht, anderen wat minder groot.

12-09-2018 19:16:32 stora

Oudgediende



@Emmo , dat is waar. Maar ook niet grote lichten kunnen gezellig schijnen .

12-09-2018 19:22:36 allone

Oudgediende



@Mamsie :

: Gelukkig dat ze niet op zoek was naar een zetpil..... Quote @allone : Gelukkig dat ze niet op zoek was naar een zetpil.....

12-09-2018 19:38:54 stora

Oudgediende



@Emmo , ze vinden mij ook wel gezellig.
En ik ben wel groot maar niet licht.

12-09-2018 20:58:29 Beesie

Senior lid

Wnplts: De Kempen.

@Mamsie :

Dan had ze een knallend uiteinde gehad.. Dan had ze een knallend uiteinde gehad..

12-09-2018 20:59:08 merlinswit

Oudgediende



@Emmo : Veel mensen in de USA hebben de kelder ook om in te schuilen tijdens het tornado seizoen. Als je geen stroom hebt door de stormen, dan is het wel zo handig om in je schuilplaats kaarsen te hebben.

12-09-2018 21:09:21 allone

Oudgediende



@merlinswit :

en dynamiet

12-09-2018 21:55:49 merlinswit

Oudgediende



@allone : Ik vind dynamiet in huis hebben rond uit achterlijk.

12-09-2018 22:16:12 Heusdenaar

Erelid



@Emmo : @allone : ik heb voor het geval van nood een oplaadbare schemerlamp in huis. Veel veiliger als een kaars of wen dynamietstaaf

