Duikers stuiten bij zoektocht naar auto op opengebroken kluizen

Hulpdiensten kwamen vannacht massaal in actie om in het water bij de Burgemeester Van der Pollstraat te zoeken naar mogelijk te water geraakte auto.



Om half vier werd er melding gedaan van een auto die in het water zou zijn gereden. Er werd meteen opgeschaald en een medisch traumateam stond klaar om hulp te verlenen.



Het bleek echter loos alarm te zijn, er is geen auto gevonden maar duikers van de brandweer vonden wel drie kluizen in het water.



Opvallend was dat de eerste die gevonden werd, nog 'vers' was. Het lijkt erop dat de twee andere kluizen al een tijd in het water hebben gelegen.



Alle drie de kluizen waren opengebroken en leeg. Ze zijn meegenomen voor politieonderzoek.

Reacties

Quote:

nog 'vers' was.

Vers geplukt? Vers geplukt?

@Emmo : Aha, nu snap ik m. Aha, nu snap ik m.

