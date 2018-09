Rijk koppel brengt erfgenaam ter wereld met sperma van overleden zoon

Een rijk Brits echtpaar heeft het sperma van hun overleden zoon gebruikt om een kleinkind en dus erfgenaam op de wereld te zetten. Zelfs de dokter die de IVF-ingreep deed vond het een opmerkelijke zaak.



De twee vijftigers verloren vier jaar geleden hun zoon in een motorongeval. Hoewel zijn lichaam pas na twee dagen werd teruggevonden, slaagden dokters er toch nog in om zijn sperma in te vriezen. Na een lange zoektocht kwam de wens voor een kleinzoon uit. Het koppel kreeg daarbij de hulp van de Amerikaanse arts David Smotrich. In een interview met Daily Mail vertelt hij over de opmerkelijke zwangerschap.



De ouders van de overleden zoon kregen na een jaar zijn sperma opgestuurd, waarna de zoektocht voor een geschikte draagmoeder en eicellen begon. Het was voor het koppel belangrijk dat de vrouw ook matchte met het type vrouw waarop hun zoon zou vallen. Uiteindelijk werd in 2015 in Amerika een erfgenaam geboren.



"Een kind op de wereld zetten met het sperma van een overleden persoon is heel zeldzaam. Ik heb het in mijn carriƫre nog maar vijf keer gedaan", aldus Smotrich.



De twee vijftigers waren wanhopig om een zoon te krijgen en dus deden ze een beroep op genderselectie. "Wat wij gedaan hebben, is niet mogelijk in het Verenigd Koninkrijk, meer nog, het is illegaal". Laat nu net daar het schoentje wringen. Omdat de grootouders in Groot-Brittanniƫ wonen, riskeren ze gerechtelijke vervolging. Bovendien had hun zoon nooit toestemming gegeven voor het invriezen en gebruiken van zijn sperma.

Reacties

12-09-2018 11:46:24 allone

Oudgediende



Quote:

Omdat de grootouders in Groot-Brittannië wonen, riskeren ze gerechtelijke vervolging. en nu? verhuizen ze naar een onbewoond eiland? en nu? verhuizen ze naar een onbewoond eiland?

12-09-2018 11:53:27 De Paus

Oudgediende



S Als het echtpaar in de vijftig is hadden ze ook het zaad van de man zelf kunnen gebruiken, in plaats van het zaad van de vooroverleden zoon. Sterker nog: Met een hormonenkuur had de vrouw zelf dat kind kunnen baren. Er zijn op die manier vrouwen moeder geworden die al 63 waren. Dan hadden ze in ieder geval een erfgenaam gekregen die hun eigen zoon was geweest, in ieder geval de eigen zoon van de man, want het sperma van een man van in de vijftig is nog best goed.

En in Nederland is het dan nog zo dat een kind minder erfbelasting hoeft te betalen dan een kleinkind.

12-09-2018 12:27:19 Hisoka

Erelid



Mocht ik onverhoopt ten einde komen hoop ik dat mijn ouders zo ver zouden gaan.

12-09-2018 12:34:41 GroteMop1983

Oudgediende



Quote:

Laat nu net daar het schoentje wringen.

Wat voor schoentje? Een schoentje van hun kleinzoon?



Quote:

Bovendien had hun zoon nooit toestemming gegeven voor het invriezen en gebruiken van zijn sperma.

Alsof dat hen nog uitmaakt. Hij is toch al (grof gezegd) de pijp uit Zoonlief merkt er toch niets meer van.



@De Paus:

Quote:

En in Nederland is het dan nog zo dat een kind minder erfbelasting hoeft te betalen dan een kleinkind.

Waar haal je dat vandaan? Want er zijn ook genoeg alternatieven waardoor grootouders uiteindelijk voor kleinkinderen minder erfbelasting hoeven te betalen. Wat voor schoentje? Een schoentje van hun kleinzoon?Alsof dat hen nog uitmaakt. Hij is toch al (grof gezegd) de pijp uit Zoonlief merkt er toch niets meer van.@De Paus:Waar haal je dat vandaan? Want er zijn ook genoeg alternatieven waardoor grootouders uiteindelijk voor kleinkinderen minder erfbelasting hoeven te betalen. Kleinkind en testament

