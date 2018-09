Verkeersterreur bij bruiloftsstoet in Bergen op Zoom, 100 automobilisten misdragen zich

Een bruiloftsstoet van zo'n 100 auto's heeft in Bergen op Zoom gezorgd voor ware verkeersterreur. Omroep Brabant schrijft:



Getuigen meldden dat zij werden afgesneden, auto's remden abrupt terwijl daar geen noodzaak voor was, er ontstonden bijna-aanrijdingen met voetgangers, fietsers werden gehinderd, automobilisten werden opzij gedrukt en wegen werden geblokkeerd.



Daarna bereikten de bruiloftsgasten de A58, waar het wangedrag verder ging. De politie kreeg meldingen binnen over zeer gevaarlijke situaties zoals plotseling remmen en inhalen over de vluchtstrook. Daarop besloot de politie om met zwaailichten en sirenes voor de horde uit te rijden en zo het tempo omlaag te brengen. Dat leek enigszins te werken, tot een man met 200 kilometer per uur er vandoor ging.



Hij is aangehouden, zowel zijn rijbewijs als de auto zijn in beslag genomen. De auto bleek van een verhuurbedrijf, wat er met de wagen gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Reacties

12-09-2018 10:13:28 venzje

Dit soort dingen hoor ik de laatste tijd vaker. Ik geloof dat we zo langzamerhand voorzichtig mogen gaan spreken van een trend...

12-09-2018 10:30:29 Mamsie

En van je hela, hola wat hebben we een lol!

