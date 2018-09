Bijna vier op de tien ouderen heeft nog orale seks

Zo’n 37% van de mensen tussen 62 en 90 jaar oud heeft nog steeds orale seks. Dat blijkt een rondvraag bij Amerikaanse senioren. “Seksualiteit is nog altijd een belangrijk deel van hun leven”, klinkt het.



Het zal voor sommige mensen moeilijk zijn om het onderstaande te lezen zonder er zich al te grafisch taferelen bij in te beelden, maar probeer het toch maar. Hier komt ie: 37% van de mensen tussen 62 en 90 jaar oud is nog steeds te vinden voor een potje orale seks. Dat is bijna vier op de tien senioren. De opmerkelijke bevinding is een resultaat van een rondvraag van onderzoekers aan de universiteit van het Amerikaanse Michigan waarover Men’s Health bericht. De bevraagden antwoorden ook dat ze meer plezier beleven aan het ontvangen van orale seks dan aan het geven ervan.



“Er bestaat een vooroordeel dat ouderen niet seksueel actief – of zelfs aseksueel – zijn, en dat seks niet belangrijk is voor mensen op leeftijd”, aldus onderzoeksauteur Hui Liu, professor sociologie aan de Michigan State University. “Wetenschappelijk bewijs duidt er echter op dat seksualiteit een belangrijk onderdeel van hun leven is en dat het van doorslaggevend belang is voor de levenskwaliteit en gezondheid van veel ouderen.”

Reacties

11-09-2018 16:51:08 GroteMop1983

Oudgediende



Quote:

Zo’n 37% van de mensen tussen 62 en 90 jaar oud heeft nog steeds orale seks.

*Rent naar de wc. * Mijn ouders zijn ook van die leeftijd. Ik wil niet weten wat zij in de slaapkamer doen. *Rent naar de wc.* Mijn ouders zijn ook van die leeftijd. Ik wil niet weten wat zij in de slaapkamer doen.

11-09-2018 16:54:08 stora

Oudgediende



@GroteMop, die kleden zich uit, doen hun gebit in een glaasje water.

En dan zegt je vader, schat zullen we doen wat we op onze huwelijksnacht deden.

En dan zegt je moeder ja.

En dan zegt je vader, Hou je kop en ga slapen.

11-09-2018 16:57:11 GroteMop1983

Oudgediende



@stora :

Ze hebben geen kunstgebit, hoor. Maar voor de rest zal misschien wel kloppen. Mooier is, dat ik de slaapkamer had naast mijn ouders, toen ik nog thuis woonde. Was altijd heel stil. Soms was nog wel het licht aan, omdat mijn pa of ma aan het lezen was, maar voor de rest kon je een speld horen vallen. Slaapkamerdeur van mijn ouders moest altijd 's avonds wel op slot (vraag mij niet waarom ) Ze hebben geen kunstgebit, hoor.Maar voor de rest zal misschien wel kloppen. Mooier is, dat ik de slaapkamer had naast mijn ouders, toen ik nog thuis woonde. Was altijd heel stil. Soms was nog wel het licht aan, omdat mijn pa of ma aan het lezen was, maar voor de rest kon je een speld horen vallen.Slaapkamerdeur van mijn ouders moest altijd 's avonds wel op slot (vraag mij niet waarom

11-09-2018 17:01:47 stora

Oudgediende



ow, misschien gaatjes in de condooms prikken @GroteMop1983 , wat moesten je ouders dan met spelden in bed?ow, misschien gaatjes in de condooms prikken

11-09-2018 17:04:28 GroteMop1983

Oudgediende



@stora :

Nee, want die heb ik nooit bij mijn ouders in de slaapkamer aangetroffen... zowel spelden als condooms niet. Nee, want die heb ik nooit bij mijn ouders in de slaapkamer aangetroffen... zowel spelden als condooms niet.

11-09-2018 17:40:43 allone

Oudgediende



Ze doen maar hoor.. Gelukkig zijn wij nog lang niet zo oud

11-09-2018 20:52:25 De Paus

Oudgediende



Dat zal best wel, maar hoe zit het met de mensen van boven de 90? Die moeten wel op de orale toer, want hun mond doet het nog wel, maar de rest niet meer Quote: Zo’n 37% van de mensen tussen 62 en 90 jaar oud heeft nog steeds orale seks.Dat zal best wel, maar hoe zit het met de mensen van boven de 90? Die moeten wel op de orale toer, want hun mond doet het nog wel, maar de rest niet meer

11-09-2018 21:32:41 Emmo

Stamgast



@De_Paus: Ik zal Pa eens vragen. Die is 93.

