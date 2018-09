Vermissing blank persoon vaker gedeeld op sociale media

Uit onderzoek door Eric van den Berg van Brandpunt blijkt dat op sociale media het verschil in interesse bij een vermissing van een blanke of niet-blanke erg groot is.



Op Facebook worden posts van vermiste blanke mensen vijf keer vaker gedeeld dan vermissingen van niet-blanke mensen. Op Twitter is er ook verschil te zien. Via dit medium werden vermissingen van blanke personen twee keer zo vaak gedeeld als vermissingen.



De huidskleur is niet de enige factor die van belang is. 'Een goede foto is cruciaal en een emotionele tekst ook. Maar wit zijn helpt zeker, zo wezen de klikcijfers uit', aldus Van den Berg

Reacties

10-09-2018 17:59:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.415

OTindex: 66.268

jaja, en bij een vrouw vaker dan bij een man .. en bij een kind vaker dan bij een oudere?

Heeft hij alle andere variabelen al bekeken, of alleen maar de huidskleur? Hier kan ik niet zoveel mee.

10-09-2018 18:13:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.087

OTindex: 19.420





Interesse in de eigen groep zal van nature groter zijn.



Mijnheer van den Berg probeert denkelijk mee te liften op het discriminatie bevinden van negroïde personen, zoals recentelijk @allone : En wat denk je van het feit dat de populatie voornamelijk blank is?Interesse in de eigen groep zal van nature groter zijn.Mijnheer van den Berg probeert denkelijk mee te liften op het discriminatie bevinden van negroïde personen, zoals recentelijk Serena Williams

