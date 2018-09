Amerikaanse non smokkelde kilo cocaine Australie in

Een Amerikaanse non is in Australië tot minstens vijf jaar cel veroordeeld omdat ze vorig jaar augustus cocaïne het land in probeerde te smokkelen.De 51-jarige vrouw had de drugs verstopt in de hoge hak van haar schoen, zo meldt onder meer BBC. De douane van het vliegveld in Sydney deed de vondst nadat de schoenen door de x-ray gehaald werden. Ook werd er cocaïne in haar bagage gevonden.De Amerikaanse non, die lid is van een christelijke zusterorde, beweert dat ze erin is geluisd door een man die ze via internet leerde kennen, ene ‘Hendrik Cornelius’. Ze stelde niet op de hoogte te zijn dat ze drugs smokkelde, maar dacht dat ze cadeaus voor haar online ‘geliefde’ meenam.De schoenen waar de meeste cocaïne in werden gevonden, zouden een geschenk voor haar moeder zijn. De rechter vindt dat verhaal echter ongeloofwaardig en oordeelt dat de vrouw bewust meewerkte aan het misdrijf.