Kans op overstromingen door dichte stuwen

In de nasleep van de droogte kunnen we meer last krijgen van overstromingen. Een meerderheid van de Waterschappen houdt namelijk de stuwen en sluizen dicht om het grondwaterpeil omhoog te krijgen, meldt de Unie van Waterschappen. Bij hevige regenval kunnen daardoor straten en landbouwgrond snel onderlopen.



Het is een unieke situatie, zegt Brenda Arends, beleidsadviseur watersystemen bij Waterschap Aa en Maas. Ze verwacht dat de maatregelen nog wel tot het voorjaar van 2019 volgehouden moeten worden om de voorraden weer aan te vullen. De kans op overstromingen wordt daardoor groter. De waterschappen werken ook aan structurele oplossingen. Zo worden er meer buffers aangelegd om de regen die valt vast te houden, zodat je dat water kunt gebruiken in droge perioden. Daarnaast wordt geprobeerd de wateraanvoer vanuit de Maas te versterken.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: