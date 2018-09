Schedelzaag en gebruikte mortuariumbedden in de verkoop

Altijd al een schedelzaag of een mortuariumbed willen hebben? Dan mag je de veiling van spullen van de ontmantelde ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten niet missen.Het Delfzicht en het Sint Lucas zijn opgegaan in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Beide ziekenhuizen moeten schoon en leeg worden opgeleverd. Het veilen van de spullen is dé oplossing om er in één keer van af te komen.Alle spullen zijn verzameld in de ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl. Bij binnenkomst valt het oog direct op de in grote getale aanwezige kantoorartikelen. Bureaustoelen, perforators en beeldschermen, maar er staan ook prullenbakken en telefoons.Tot zover de 'gewone' artikelen. In het voormalige mortuarium van het ziekenhuis in Winschoten wordt het al wat spannender. Zo kan er geboden worden op een lijkenkoeling, een gebruikt mortuariumbed en op een elektrische schedelzaag.Facilitair manager Jan Bijkerk: 'Die schedelzaag hebben wij nog ergens achter in een kast gevonden. Wij doen al heel lang geen obducties meer, dus die is mee gegaan in de veiling.' Veilingmeester Arjen Damminga over de zaag: 'Volgens mij kun je er hele andere dingen mee doen. Ik denk dat het interessant is voor mensen die aan houtbewerking doen of in de beeldende kunst zitten'.De veiling van de spullen in Delfzijl sluit maandagavond; op spullen in Winschoten kan tot en met volgende week woensdag geboden worden.