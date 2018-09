Amerikaan verliest bijna 100 kilo dankzij fastfood

De 34-jarige Anthony Brown is op een merkwaardige manier heel wat gewicht kwijtgeraakt. Dankzij McDonald’s, pizza en Cheetos verloor de Amerikaan meer dan 80 kilogram.Nadat zijn zus diabetes, besloot Brown het roer om te gooien. “Omdat ik zwaarder was dan mijn zus, vreesde ik dat ik ook ziek zou worden. Ik ging op de weegschaal staan, maar daar kreeg ik enkel ‘error’ op te zien. Het maximum van de weegschaal was 170 kilogram, ik woog dus veel meer. Dat was een enorme shock”, zei Brown aan The Sun.Kleine portiesBrown besloot om gezonder te eten en begon zijn dag met havermout. Op andere tijdstippen at de man gegrilde kip en groentjes. Maar al snel ondervond Brown dat dit niet voor hem werkte. “Ik at een maand lang allerlei gezonde dingen, maar ik kreeg meteen vreetbuien. Toen besefte ik dat als ik gewoon kleinere porties at van hetgeen dat ik graag at, ik zulke vreetbuien niet zou hebben. Ik at dus gewoon terug pizza en McDonald’s. Daarnaast ging ik een uurtje per dag naar de fitness. Tot mijn grote verbazing vlogen de kilo’s ervan af.”In twee jaar tijd verloor de Amerikaan 82 kilogram. “Ik heb nu geen pijn meer aan mijn rug en voel me veel fitter.” Tegenwoordig begeleidt Brown andere mensen die ook willen afvallen.