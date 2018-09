09-09-2018 10:48:10

Wij woonden in Belgie , in Mechelen.En we hadden toen een Mechelse herder.Grappig heMaar daarom waren we niet in Mechelen belandWe waren aan het wandelen en de hond ziet een spelend kind, wordt enthousiast en trekt aan de lijn en verdomd de aansluiting van de riem en de halsband breekt.Hond rent richting kind, kind schrikt en rent tussen geparkeerde bestelbusjes de weg op, hond erachteraan.En toen werd er hard geremd en een doffe klap.We zagen dus even niets, het gebeurde echt zo snel dat je niet eens met je ogen kon knipperen.Geloof de opluchting van ons toen het kind weer tussen de bestelbusjes tevoorschijn kwam.Pff, je moet er niet aan denken.Wij de straat op en daar lag de hond,Zijn voorpoot lag wat vreemd.Schuin aan de overkant zat een dierenarts.Wij de hond opgetild en zijn poot was verbrijzeld. Er moest een pen in.De volgende ochtend konden we haar weer ophalen, om een uur of 11.Wij waren er al om 10 uur.Als de hond reageerde op ons mocht hij mee.Beest was helemaal enthousiast.Zij kreeg een kraag om, soort lampekap, maar die hadden we na 100 meter al van haar nek gehaald.Maar de wond wou niet genezen. wij zalf erop gesmeerd, maar het hielp niets.Wij terug naar de dierenarts een Chinees, en die keek en zei, ik kan jullie allemaal zalfjes voorschrijven, maar ga naar de supermarkt en koop een pot honing, zonder toevoegingen en smeer dat rijkelijk op de wond.Wij waren met stomheid geslagen, want die dokter had ons echt de meest dure zalfjes kunnen voorschrijven, en die pot honing kostte denk ik iets van 2 euro.Wel Belgische euro's, dat dan weer welWij gedaan en continu verband ververst en je zag de wond dichtgaan en binnen een week was de wond dicht.Nadeel was dat de hond in het begin moeilijk kon lopen, dus geen echte wandelingen.En toen werd die dikker.En er waren nog 2 honden in huis en bij ons is de regel, als de 1 wat krijgt dan krijgen ze allemaal.De mechelaar was toen 15 jaar en is uiteindelijk 18 jaar geworden. best oud voor een mechelaar.Wij vonden toen, waarom zou jehet dier op een streng dieet zetten als die toch niet heel lang meer heeft.