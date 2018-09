Stervende man wil nog een keer een McDonalds Sundae

In Queensland, Australie hebben ambulanciers een stervende man zijn laatste wens vervuld. Hij wou geen bezoek van Drake of 6ix9ine, nee hij wou voor het laatst een Sundae ijsje van de McDonalds eten.De ambulanciers kwamen de man ophalen, voor zijn laatste reis naar een hospice. De vrouw van de man, liet weten dat Ron al bijna 2 dagen niets had gegeten. De ambulance broeders besloten te vragen waar Ron zin in had en het bleek dus McDonalds ijs te zijn. Uiteindelijk zijn ze dus bij de lokale McDonalds beland om Ron’s ‘wens’ te laten vervullen.,,Wanneer mensen ons bellen, hebben ze het vaak moeilijk en zijn ze heel kwetsbaar”, aldus Hammond de ambulancier. ,,We vinden het dan ook belangrijk dat onze ambulanciers mensen een goed gevoel kunnen bezorgen. Dat kan echt een verschil maken, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor hun familie.” S/O naar de ambulanciers in Queensland.