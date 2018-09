Purmerendse redt buurvrouw met ladder uit brandende slaapkamer

PURMEREND - Een alerte Purmerendse heeft woensdagochtend een buurvrouw en haar kind uit hun brandende woning gered. De vrouw en het kind hebben rook ingeademd en zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.De brand ontstond rond 10.30 uur op de bovenste verdieping van het rijtjeshuis in de Waalstraat, zo bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.De vrouw en haar kind - die op dat moment ook op de bovenverdieping waren - zagen door de vlammen geen kans om de woning via de gebruikelijke weg te verlaten.Toen de brandweer bij de woning arriveerde, had een buurvrouw al een ladder tegen de gevel van het huis gezet. "Een mooie daad", aldus de woordvoerder, want daarmee werd de vrouw en haar kind een veilige uitweg geboden.Nadat de twee de woning hadden verlaten, heeft de brandweer de brand geblust. Twee slaapkamers zijn volledig uitgebrand. Buren die tijdens de bluswerkzaamheden hun woning moesten verlaten, zijn inmiddels weer thuis.De hond van het gezin nam tijdens de brand de benen, maar werd later gevonden en ongedeerd opgevangen door medewerkers van de dierenambulance.