08-09-2018 15:04:49

Laatste edit 08-09-2018 15:14

@De_Paus: Wat bij mij ook een tamelijk grote rol speelt is mijn diabetes. Er is te leven met diabetes, gelukkig, maar veel medische condities worden lastiger te behandelen indien de patient ook diabetes heeft.No way in hell dat een arts mij opzettelijk zal infecteren. I will have to take my chances, zit weinig anders op..Oh, en Murphy is een asshole!Buiten dat, volgens Murphy's eigen Law ben ik inmiddels veilig voor Dengue, immers, Murphy's Law zegt dat als je Dengue kunt krijgen dat je het dan ook zeer waarschijnlijk krijgt, (even een vrije interpretatie als je me toestaat). Zo gezegd, ik heb inmiddels 3x Dengue gehad, Murphy kan tevreden zijn..