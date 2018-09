Man vraagt vriendin ten huwelijk met geschreven boodschap op een koe

Je partner ten huwelijk vragen is een bijzonder moment, het is dus belangrijk om de vraag op een originele manier te stellen. Een Schotse boer ging wel héél erg ver in deze queeste en besloot zijn huwelijksaanzoek op een koe te schrijven.Eilidh Fraser had dit soort huwelijksaanzoek waarschijnlijk nooit verwacht. Haar verloofde Chris Gospel schreef de romantische woorden “Will You Marry Me” op de zijkant van de koe ‘Curlytop’. Gelukkig voor hem zei ze ook ja.“Curlytop is Eilidh haar favoriete koe. Sinds ze haar begon te handvoederen werden ze samen erg close. Ze is ook het meeste bezig met de dieren, dus het leek me logisch om haar op deze manier ten huwelijk te vragen. Toen we in de wei stonden en de koe haar benaderde had Eilidh door dat er iets aan de gaande was”, aldus Fraser aan de The Independent.Het koppel heeft nog geen datum voor de trouw, maar over één ding zijn ze het al eens. Curlytop moet aanwezig zijn op hun grote dag. “Ik ben er zeker van dat ze erbij wil zijn als wij elkaar het jawoord geven.”