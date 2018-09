Gestolen schoentjes uit Wizard of Oz na dertien jaar terecht

Een paar beroemde schoentjes dat dertien jaar geleden werd gestolen, is terecht. De schoentjes met rode lovertjes, beroemd uit de film The Wizard of Oz, werden gestolen uit het Judy Garland Museum in Grand Rapids in de staat Minnesota.



De politie had niets: geen vingerafdrukken, geen beelden van de beveiligingscamera en dus geen idee wie de plexiglazen tentoonstellingskast had ingeslagen en de schoenen meegenomen. Het enige dat was achtergebleven, was één eenzaam rood lovertje, schrijft The New York Times.



Het gestolen paar was een van de vier paren waarvan bekend is dat ze in de film uit 1939 zijn gedragen door actrice Judy Garland, die Dorothy speelde.



Toen de schoenen werden gestolen, op 28 augustus 2005, waren ze uitgeleend aan het museum door een verzamelaar in Californië. In de film The Wizard of Oz hebben de schoenen toverkracht. Ze kunnen Dorothy naar huis transporteren als ze er drie keer mee klikt en de beroemd geworden zin "There's no place like home' ("Het is nergens zoals thuis") uitspreekt.



Politie en privé-detectives hebben jarenlang op grond van allerlei theorieën naspeuringen gedaan. Uiteindelijk werd een beloning van 1 miljoen dollar uitgeloofd voor het vinden van de schoenen.



De FBI maakt nu bekend dat de schoenen terecht zijn. Of de beloning is uitgekeerd en of er een dader of verdachten zijn, is niet bekend.

