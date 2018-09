Winkel gebruikt nepogen om vis verser te doen lijken

KOEWEIT - Volgens de lokale krant Al Bayan is een viswinkel om een wel heel speciale reden gesloten. De uitbaters plakten namelijk nepogen op de vis om ze verser te doen lijken. Op sociale media gingen de foto's dan ook al snel viraal.Afgelopen zaterdag pakte de lokale Koeweitse krant Al Bayan op Twitter uit met een wel heel speciale fotoreeks. Op verschillende foto's was namelijk te zien hoe nep plastic ogen op vissen waren geplakt. Dit in een poging om ze 'verser' te doen overkomen. Toen de bevoegde instanties deze praktijken op het spoor kwamen, gingen ze dan ook meteen over tot het sluiten van de winkel. De foto's gingen al snel viraal op Twitter. Sommigen raadden de vishandelaar aan om een Pritt lijmstift te gebruiken. Anderen vroegen zich af hoe mensen in hemelsnaam het verschil tussen echte visogen en de plastic nepogen niet zouden spotten.