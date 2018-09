Muzikanten spelen minder goed als ze elkaar horen

Het ritme is het strakst als de spelers maar één ander band- of orkestlid horen.



Muzikanten die elkaar horen, spelen niet op hun best, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Dan gaan ze ‘jagen’. Een bekend verschijnsel waarbij iedereen steeds iets sneller gaat spelen. Het ritme is strakker als iedereen maar één iemand anders kan horen.



De Utrechtse socioloog trok naar het Amsterdamse conservatorium en gaf zes studenten de opdracht om met de ruggen naar elkaar achter een keyboard te gaan zitten. Zonder dat ze elkaar zagen moesten ze zestig keer per minuut een toets aanslaan. Aan de keyboards zaten koptelefoons die verbonden waren met de andere keyboards. De wetenschapper zorgde er zo voor dat de muzikanten elkaar wel of niet hoorden. Hij experimenteerde met verschillende netwerken van wie wat kon horen. Wat gebeurt er als iedereen enkel zijn buurman hoort? Of als iedereen naar dezelfde persoon luistert, vergelijkbaar met een dirigent of drummer?



Dat laatste bleek het strakste ritme op te leveren. Toch voorkomt een dirigent of drummer niet dat de muzikanten ook de rest van de instrumenten horen.



De onderzoeker suggereert dat de resultaten uit het experiment ook toepasbaar zijn op andere disciplines: synchroonzwemmen, militaire parades, dansen, roeien... Mogelijk is het nuttig om technieken in te voeren die beperken wat iedereen hoort en ziet.



De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad PLOS ONE.

Reacties

07-09-2018 10:09:15 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.611

OTindex: 2.914

Lopen militairen en fanfares straks allemaal met oogkleppen op zoals ze bij paarden doen?

07-09-2018 10:23:21 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.235

OTindex: 64.741

Quote:

Muzikanten spelen minder goed als ze elkaar horen



Daar hebben ze nu dirigenten voor uitgevonden. Daar hebben ze nu dirigenten voor uitgevonden.

07-09-2018 12:01:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.351

OTindex: 66.201

Quote:

Mogelijk is het nuttig om technieken in te voeren die beperken wat iedereen hoort en ziet. heeft het toch een voordeel om doof en blind te zijn heeft het toch een voordeel om doof en blind te zijn

07-09-2018 15:36:40 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.382

OTindex: 29.319

@merlinswit :

ze lopen straks allemaal met hun ruggen naar elkaar toe en met koptelefoons op, net als in het artikel ze lopen straks allemaal met hun ruggen naar elkaar toe en met koptelefoons op, net als in het artikel

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: