Dronken boef valt in slaap op zetel tijdens inbraak

Sommige mensen zijn niet geschikt voor een leven als crimineel. Zo trof een bewoner een inbreker aan die in slaap was gevallen op haar zetel. De politie had dan ook geen moeite om de man te arresteren.



De man is meegenomen door de Duitse politie en zegt in een eerste verklaring dat hij geen flauw idee heeft wat er is gebeurd. Waarschijnlijk heeft hij geheugenverlies door overmatig alcoholgebruik. De man weet alleen nog dat hij op zaterdagavond een feestje met vrienden had.



Volgens de politie is de man dronken het appartementencomplex binnengelopen en heeft hij in het trappenhuis zijn schoenen en broek uitgedaan. Vervolgens heeft hij de deur van het appartement van de vrouw geforceerd en is hij op de sofa in slaap gevallen.

Reacties

06-09-2018 18:09:48 Beesie

Senior lid

WMRindex: 610

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen.

Kwam hij daar dan om echt in te breken en waardevolle spullen mee te nemen of heeft hij zich met zijn dronken kop gewoon in het appartementencomplex vergist? Ik hou de tweede mogelijkheid voor de meest waarschijnlijke..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: