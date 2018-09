Bisschop voelt aan borst zangeres tijdens plechtigheid

Ariana Grande zong op de begrafenis van Aretha Franklin in een piepklein jurkje een liedje. Een zwart jurkje weliswaar, maar een beetje sexy voor een begrafenis, vonden veel kijkers. Bisschop Charles H. Ellis III, die de begrafenis leidde, kwam daardoor blijkbaar in een intieme stemming. Op de beelden is te zien dat hij haar hartelijk beetpakt. Zo hartelijk dat zijn hand op een van haar borsten beland en, kun je op de video zien, ook nieuwsgierig het terrein verkent. Je ziet aan de gezichtsuitdrukking van de zangeres dat ze dat niet had verwacht op deze plaats en van deze man.De bisschop heeft, zoals bisschoppen in dit soort gevallen doen, zijn excuses aangeboden.