Echte boot overvaart kunstbootje in de Vaart

Een plezierboot is dit weekend over het kunstwerk Papieren Boot in de Vaart in Assen gevaren. Daardoor kwam het kunstbootje ondersteboven te liggen.Het kunstwerk van Aebele Trijsburg is vorige week in het water neergelegd voor het evenement Kunst aan de Vaart dat in het weekend van 8 op 9 september plaatsvindt.De toeristen hadden het kunstwerk niet opgemerkt, zegt voorzitter van het evenement Dick Schuur. ,,En dat terwijl de havenmeester zo zijn best doet om iedereen erop te wijzen zodat ze eromheen varen.’’Het kunstbootje lag even op zijn kop, maar is niet beschadigd. ,,Het is van aluminium dus hij kantelt wel snel, maar er is niks mee aan de hand.’’ De echte boot had ook geen schade.