Geiten voelen zich aangetrokken tot lachende mensen

Als je nog eens naar de kinderboerderij gaat met een grote glimlach op je gezicht, weet dan dat je extra veel aandacht zal krijgen van de aanwezige geitjes. Uit onderzoek blijkt dat de dieren zich aangetrokken voelen tot mensen met een blije gezichtsuitdrukking.



De merkwaardige studie vond plaats in het Buttercups Sanctuary for Goats in Kent en werd uitgevoerd door de Universiteit van Londen. De geiten kregen twee foto's voorgeschoteld van eenzelfde persoon. Op één foto stond iemand met een boze gelaatsuitdrukking en op de andere foto was de persoon blij. De onderzoekers stelden vast dat de dieren eerst de vrolijke gezichten benaderden en dan pas de boze. Bovendien besnuffelden ze de foto's van de blije personen langer. Geiten reageren dus bijzonder positief op een glimlach.



Het is al de derde keer dat onderzoekers constateren dat een dier in staat is om de gemoedstoestand van mensen af te leiden. Eerder onderzoek toonde al aan dat paarden en honden verschillende emoties kunnen onderscheiden dankzij de band met hun baasjes.

