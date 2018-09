Jager overleeft twee dagen ondersteboven in boom

Een jager in de Amerikaanse staat Oregon heeft twee dagen ondersteboven in een boom gehangen voordat hij werd gevonden. De 70-jarige man was van zijn uitkijkplatform gevallen en op 9 meter hoogte verstrikt geraakt in zijn veiligheidsharnas.Na twee dagen hoorden andere jagers de man om hulp schreeuwen. Zij hadden aanvankelijk moeite hem te vinden, omdat ze niet omhoog keken."We waren anderhalve kilometer verderop aan het jagen toen we hem hoorden schreeuwen", vertelt een van de redders. "Hij hing ondersteboven en zou nooit uit zichzelf los kunnen komen. We wisten dat we hulp moesten halen. "Toen de twee de onfortuinlijke man eenmaal gevonden hadden, hadden ze geen uitrusting bij zich om hem van die hoogte te redden. Ook lukte het vanwege slecht bereik niet meteen om het alarmnummer te bellen.Hoewel er uiteindelijk zo'n dertig mensen van verschillende hulpdiensten zich rond de boom verzamelden, had niemand de benodigde apparatuur. Uiteindelijk bracht een hoogwerker van een plaatselijk elektriciteitsbedrijf uitkomst.Het ambulancepersoneel bevrijdde de jager zeer voorzichtig, omdat hij ernstige gezondheidsklachten kon oplopen als hij te snel weer rechtop gezet zou worden. Desalniettemin kreeg de man tijdens de redding een hartaanval doordat zijn bloedsomloop verstoord raakte.De jager is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis, waar hij in coma wordt gehouden.