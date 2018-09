Vliegtuig vliegt pannen van het dak in Meerssen

Een Boeing 777 van Emirates heeft gisteravond bij het dalen de daken van drie woningen in Meerssen licht beschadigd. In totaal waaiden vier dakpannen weg, bevestigt woordvoerder Hella Hendriks van Maastricht Aachen Airport. Ook raakte een loodstrip beschadigd. De schade is direct hersteld, op kosten van de luchthaven, meldt 1Limburg.



Met name grotere vliegtuigen kunnen bij de start of landing soms onvoorspelbare drukgolven veroorzaken. Die drukgolven voelen op de grond aan als harde windstoten en kunnen schade veroorzaken.



Bijna 4 maanden geleden, op 8 mei 2018, waaiden er in Meerssen ook al enkele pannen van het dak door een vliegtuig. Net als gisteravond was een Boeing 777 van Emirates de boosdoener. De dakpannen kwamen in de voortuin van een woning terecht. De schade bedroeg 75 euro.



Naar aanleiding van het incident op 8 mei stelde VVD-Kamerlid Remco Dijkstra Kamervragen. Hij wees de minister erop dat in Aalsmeer bij Schiphol ook regelmatig dakpannen verdwenen door opstijgende en dalende vliegtuigen. "Daar zijn de daken van woningen toen voorzien van stevige haken om zo schade door luchtturbulentie van dalende vliegtuigen te voorkomen", zei Dijkstra bij 1Limburg. "Verder wil ik weten of het vliegveld met de oplossing moet komen of dat we zelf in actie moeten komen."



In haar antwoord gaf minister Cora van Nieuwenhuizen een paar weken later toe dat de haken in Aalsmeer goed werken. Maar ze spreekt zich niet uit over een mogelijke oplossing voor de woningen bij Maastricht Aachen Airport. Formeel gezien is de betrokken luchtvaartmaatschappij, samen met het vliegveld, verantwoordelijk voor herstel van dit soort schade, stelt ze. "Indien daar aanleiding toe is, moet de luchthaven nadere actie ondernemen."

Reacties

01-09-2018 19:26:29 venzje

Je zou er wonen...

01-09-2018 20:06:18 venzje

@allone : Inderdaad. Ik ben benieuwd wat de plannen voor vliegveld Lelijkstad ons zullen brengen...

01-09-2018 20:51:53 allone

vliegveld @venzje : vliegende dakpannen?! Een vliegveld is per slot van rekening eenveld

01-09-2018 21:02:30 allone

@venzje :

je bent dus al voorbereid. je bent dus al voorbereid.

01-09-2018 21:11:21 Emmo

@venzje : @allone : Weten jullie nog een manier om dakpannen vast te plakken? In de Kop zitten we onder één van de aanvliegroutes

01-09-2018 23:38:13 Cubbie

Nu is het alleen nog lichte materiële schade. Maar wat als een van die dakpannen een keer iemand tegen het hoofd aan vliegt?



Naar mijn mening staan de huizen gewoon te dicht bij het vliegveld als deze schade ondervinden door opstijgende of dalende vliegtuigen. Als dakpannen door de turbulentie in het rond gaan vliegen, zijn andere spullen net zo goed niet veilig.

01-09-2018 23:46:05 Emmo

@Cubbie : En wie heeft toestemming gegeven om die huizen zo dicht bij de luchthaven te bouwen, (of om de luchthaven te laten uitbreiden tot zo dicht bij de huizen)?

