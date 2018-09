Naakte man geboeid achtergelaten na seksdate

De politie heeft vrijdagavond een naakte man gevonden langs de kant van de Waal in het Gelderse Vuren. De man was bij een seksdate geboeid en achtergelaten.



De man werd aangetroffen aan de Waaldijk bij een plek die bekend staat als ontmoetingsplaats voor homoseksuele mannen. "We krijgen er vaker meldingen over", zegt een politiewoordvoerder tegen het AD. "De man zelf had er niet veel moeite mee dat hij zo werd achtergelaten."



De man werd aangehouden in verband met onder meer drugsbezit.

Reacties

05-09-2018 13:05:23 Mamsie

Een naakte man in het bezit van drugs.... Wat moet ik je hier nu weer bij voorstellen?

05-09-2018 13:24:43 Beesie

Wnplts: De Kempen.

@Mamsie : Ik denk dat ik me hetzelfde zit voor te stellen als jij...

05-09-2018 13:44:03 merlinswit

@Emmo : Zijn



Zijn @Beesie @Mamsie nou de viezerikken? Of denken die 2 dat ze voorstellen dat die man (met iemand) heeft geviezerikd? Of ben jij de viezerik omdat je vieze gedachten over anderen hebt?

05-09-2018 13:51:14 Emmo

Één en ander volgens het motto: A dirty mind is a joy forever



: vast @merlinswit : Gebaseerd op een jarenlange ervaring met het lezen va @Mamsie 's reacties, heb ik dienaangaande wel een bepaalde voorstelling.Één en ander volgens het motto: A dirty mind is a joy forever @mithe : vast

05-09-2018 14:45:27 botte bijl

@Emmo :

wat jij weer denkt



