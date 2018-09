Politie rukt uit voor parende egels in Ommen

Een krijsend geluid in een woonwijk in Ommen. Het was voor een omwonende reden de politie te bellen, want 'het leek wel een slijptol'.



In de hoop een inbreker op heterdaad te betrappen, nam de politie een kijkje aan de Van Ruisdaelstraat, waar het geluid vandaan kwam.



Het geluid werd inderdaad gehoord, maar van diefstal was geen sprake. "Volgens kenners zou het mogelijk afkomstig zijn van parende egels", laat een agent weten.

Reacties

05-09-2018 11:09:49 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.973

OTindex: 1.393

Ik dacht dat egels het altijd heel voorzichtig deden.

05-09-2018 11:40:35 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.331

OTindex: 15.835

@stora : Egels kunnen een aardige teringherrie maken. Wij hebben er ook een stuk of 3-4 in de tuin. Misschien zijn ze voorzichtig, maar niet stilletjes

05-09-2018 12:59:51 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.911

OTindex: 3.682

Ik heb er als kind wel van wakker gelegen. En nog hoor ik regelmatig zo'n stoomtreintje in onze tuin.

05-09-2018 13:52:08 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.210

OTindex: 7.459

Nog nooit last gehad van parende egels in mijn jeugd, terwijl ik opgegroeid ben in een bosrijke omgeving. Nog nooit last gehad van parende egels in mijn jeugd, terwijl ik opgegroeid ben in een bosrijke omgeving.

05-09-2018 14:41:54 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.329

OTindex: 29.302

misschien prikken ze zich/elkaar toch wel ondanks dat ze echt voorzichtig zijn, en maken ze daarom zo veel herrie

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: