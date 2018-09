Imperfecte appels krijgen tweede leven bij Utrechts restaurant

Te kleine pruimen, te kleine uien en rimpelige tomaatjes. De groente- en fruitteelt heeft deze zomer flink te lijden onder de droogte. Ook bij fruitteler Slagmaat in Bunnik merkten ze de gevolgen: de appels kleurden niet genoeg rood. "Ik denk toch wel dat 50 tot 60 procent bij ons als een waardeloos product wordt beschouwd", zegt Huub van der Maat.



Het gaat om vele honderden kilo's appels uit de eerste pluk die ongeschikt bleken. "Appels met rond de dertig procent kleuring gaan richting de supermarkt", legt Van der Maat uit. "Maar bij deze plukronde kwamen we bijna alleen maar groene appels tegen."



Omdat supermarkten alleen de gekleurde varianten willen, dreigde een groot deel te verdwijnen naar de sapfabriek. "Terwijl het een fantastisch smakelijk product kan zijn", zegt Van der Maat. Gelukkig bleek een restaurant in Utrecht toch interesse te hebben.



Raoul Witteman, de eigenaar van restaurant C'est ├ža, werd kwaad toen hij hoorde dat de appels als sap en moes zouden eindigen. "Dat deed zeer. Ik denk dan: als het gaat om smaak begrijp ik het. Maar als het gaat om kleur... daar kan ik niks mee."



Hij besloot zelf een paar honderd kilo appels op te kopen. Het fruit komt nu voor in vrijwel elk gerecht op het menu van het restaurant. Wie geen appel lust, hoeft niet afgeschrikt te worden, zegt Witteman. "Het zijn allemaal hele kleine componenten van het gerecht en als je het echt niet lust haal ik het eruit. Maar deze appels die lust je wel."



Raoul is zo enthousiast dat hij andere lokale bedrijven, zoals een ijsmaker en brouwerij, ook de appels wil laten gebruiken. Hij hoopt mensen bewust te maken dat het niet perfecte fruit soms zelfs beter smaakt. "Het is voor iedereen een stukje bewustwording. Het verschil tussen de perfecte appel in het plaatje of gewoon een Hollandse appel met veel meer smaak."

Reacties

04-09-2018 16:53:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.181

OTindex: 64.684

Ik heb hier in de caravan nog een portie prima valappels liggen van een Franse camping.

Morgen verse appelcompôte maken en eten met vanillevla erbij. Jammie! Laatste edit 04-09-2018 17:02

