Levensgrote en werkende Bugatti Chiron van LEGO

Met LEGO kan alles gemaakt worden, dus waarom zou je genoegen nemen met een schaalmodel van de Bugatti Chiron als je ook gewoon een 1:1 versie kunt bouwen? Precies, dat doe je niet.Bij de introductie van de LEGO Bugatti Chiron waren we weggeblazen door de set. Beter dan een schaalmodel met werkende W16, versnellingsbak én schakelflippers achter het stuur kon bijna niet. De Deense speelgoedsteentjesmaker ging toch een stap verder: het bouwde een levensgrote (schaal 1:1) Bugatti Chiron die op eigen kracht rijdt.Dat op eigen kracht rijden gaat helaas niet met een van LEGO nagemaakte W16, maar met de kleine elektromotoren van de speelgoedfabrikant. In plaats van de fameuze W16 zijn 2.304 LEGO Powerfunctie-motoren gebruikt. Deze produceren gezamenlijk ongeveer 5,3 pk en 92 Nm. Daarnaast heeft de auto ook een werkende achterspoiler en een werkende snelheidsmeter.Daarnaast is het hele chassis opgebouwd door zestien man. Zij stopten in totaal 13.438 manuren in de bouw van het gevaarte, en gebruikten meer dan een miljoen onderdeeltjes. Het totale gewicht van deze Chiron komt daarmee op 1.500 kilogram uit. De topsnelheid valt nog alles mee, zeker gezien de iets meer dan vijf pk op 1.500 kilo. Hij komt neer op ongeveer 20 kilometer per uur. Toch is het fijn om te zien dat veiligheid boven alles gaat en dat de enige echte Chiron-testcoureur Andy Wallace tijdens het testen van het LEGO-model gewoon zijn helm op had.