Hamburgse brug te hoog voor Nederlandse

Een Nederlandse automobiliste met hoogtevrees schrok in Hamburg zo van de hoogte van de Köhlbrandbrücke, dat ze remde en haar voertuig in de achteruit zette. Ze had geluk dat ze aan de voet van de brug op een patrouillewagen van de politie stuitte.Ze vertelde de politiemensen (in het Engels) dat ze de meer dan 50 meter hoge oeververbinding niet over durfde en dat haar dochter te jong was om te rijden. Een van de politiemensen nam daarop plaats achter het stuur om het voertuig naar de andere kant te rijden. De vrouw zat daarbij bleek en met de ogen dicht op de achterbank, aldus de politie.