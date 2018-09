Duivenmelkers zetten dieren op snelheidstrein om wedstrijd te winnen

Sommige mensen doen werkelijkheid alles om te winnen. Zo werden twee Chinese duivenmelkers aangeklaagd nadat ze hun duiven op een hogesnelheidstrein hadden gezet.



De duivenmelkers stopten de dieren in melkkartonnetjes en daarna op een snelheidstrein richting Shangai. Eenmaal aangekomen bleken ze de winnaars van de duivenrace te zijn. Eerlijke deelnemers krijgen als hoofdprijs een bedrag van maar liefst 124.000 euro. Maar hun plannetje viel in het water toen de organisatoren naar de snelheid van de dieren polsten. De mannen genaamd Gong en Zhang probeerden nog aan hun straf te ontlopen door de beestjes te doden en het prijzengeld af te staan. Maar ook dat plan viel in duigen.



De twee heren kregen een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel en moeten ook een geldboete betalen. Als ze niet opnieuw valsspelen, hoeven ze niet naar de cel.

Reacties

04-09-2018 08:16:44 stora









Hoe kan je die duiven op de trein zetten dan?

Ik weet dat de duiven hier vroeger werden opgehaald en dan in een vrachtwagen werden gestopt en op het startpunt stonden dan meerdere vrachtwagens en dan gingen de deuren open en dan was de lucht helemaal donker door die zwerm duiven.

04-09-2018 08:25:55 Emmo









@stora : Datzelfde vroeg ik mij ook af toen ik het bericht voor het eerst las.

04-09-2018 08:30:38 stora











Maar de duiven hebben ringen om, die bij terugkomst geklokt moeten worden.

Misschien gaat het daar wel heel anders dan hoe ze het in hier doen. @Emmo , misschien andere duiven op transport gezet.Maar de duiven hebben ringen om, die bij terugkomst geklokt moeten worden.Misschien gaat het daar wel heel anders dan hoe ze het in hier doen.

04-09-2018 08:31:12 allone









@stora :

Ondertussen zijn de duiven wel vermoord

Alles voor het geld



Laatste edit 04-09-2018 08:34 @Emmo : ze in een melkkartonnetje stoppen, dan hoef je geen kaartje te kopenOndertussen zijn de duiven wel vermoordAlles voor het geld

04-09-2018 08:34:26 stora











Als je een echte snelle vlieger hebt dan kan je er heel veel geld voor krijgen. @allone het waren geen prijsduiven dus dan heb je er niets aan.Als je een echte snelle vlieger hebt dan kan je er heel veel geld voor krijgen.

