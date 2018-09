Russische reclamewaakhond veroorzaakt ophef door seksistische opmerking

In Rusland kan je als vrouw maar beter geen kleine borsten hebben. Volgens de Russische reclamewaakhond, een officiële instantie, hebben die dames een beperking.De bal ging aan het rollen toen het bouwbedrijf Akvilon Invest een reclamefolder maakte met daarop een vrouw die de omtrek van haar boezem meet. Het bouwbedrijf probeert zijn appartement aan te prijzen door middel van een nogal ongepaste slogan: 'kleine prijzen en veel complexen'. Veel mensen waren niet gediend met deze zin en dienden klacht in bij de Russische reclamewaakhond.In eerste instantie legde de overheidsinstantie een boete op wegens overtreding van de reclamewetgeving. Alleen zorgde één zinnetje in het rapport ervoor dat hun goede intenties verdwenen als sneeuw voor de zon. Zo waren de experten van mening dat vrouwen met kleine borsten een fysieke beperking hebben. Dit leidde tot bakken kritiek onder meer van Nastya Krasilnikova, een anti-seksime-blogster. 'Waarschijnlijk denkt degene die dit heeft geschreven echt dat vrouwen een handicap hebben.'