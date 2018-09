Tekening 13-jarige leidde tot bomalarm Eindhoven Airport

De oorzaak van het bomalarm vorige maand op Eindhoven Airport was een tekening die door een 13-jarige Britse jongen was gemaakt. De jongen is opgespoord. Hij had geen slechte bedoelingen en wordt niet vervolgd, laat het OM weten.



Op 9 juli werd een toestel van Ryanair dat op het punt stond om naar Edinburgh te vertrekken, ontruimd. Aan boord was een "briefje" gevonden dat voor een bommelding werd aangezien. Dat briefje bleek later een tekening te zijn waarop te zien was hoe je een bom moet maken, stelt het OM.



De jongen die de tekening tijdens een eerdere vlucht had gemaakt en in het vliegtuig had achtergelaten, zei tegen de officier van justitie dat hij dacht dat men wel zou begrijpen dat het geen bommelding was.



De officier heeft hem de ernst van de zaak uitgelegd. Omdat de jongen nog zo jong is en niet de bedoeling had om een echte bommelding te doen, gaat hij vrijuit.

03-09-2018 13:28:32 venzje

Wat is er eigenlijk mis met de naam Welschap? We hebben het toch ook nog altijd over Schiphol?

03-09-2018 13:39:36 BatFish

@venzje : Volgens mij wordt die naam al 15 of 20 jaar helemaal niet meer gebruikt. Net als Rotterdam, dat vroeger Zestienhoven heette, maar nu Rotterdam-the Hague airport. Schiphol is een uitzondering.

03-09-2018 14:10:38 Emmo

@BatFish : En ook wordt het soms "Amsterdam Airport" genoemd. Vaak in combinatie "Schiphol Amsterdam Airport".

03-09-2018 15:43:56 Beesie

@venzje : Eindhoven Airport is voor de meeste buitenlanders al moeilijk genoeg.Ik heb eens met een Engelsman gesproken en die kon Eindhoven ook bijna niet uitgesproken krijgen. Eerst was het Aaainhove, toen hij mij Eindhoven hoorde zeggen ging hij het ook proberen. Het resulteerde in iets wat nog het meest leek op Eeendhoven, waarbij ik meteen aan Donald Duck moest denken.

03-09-2018 17:22:53 Emmo

@allone : Klopt. Heathrow is voor niet-Engelssprekenden ook al zoiets simpels

