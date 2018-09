Oplichter verkoopt luchthaven die niet bestaat voor 242 miljoen dollar

Oplichters hebben geen scrupules en met een beetje geluk/pech kunnen ze je heel veel geld ontvreemden. Voorschotfraude is dan ook een geliefde tactiek bij criminelen. Een bankdirecteur verloor zo maar liefst 242 miljoen dollar nadat hij in contact kwam met Emmanuel Nwude.



Nwude behaalde dan wel nooit zijn diploma, mede door zijn vlotte babbel schopte de Nigeriaan het tot bankdirecteur van Union Bank. Daar kreeg de man inzage in allerlei documenten en contacten die zijn carriëre als oplichter een pak makkelijker maakten. Zo kwam hij midden jaren 90 in contact met de Braziliaan Nelson Sakaguchi, één van de grootste aandeelhouders van Banco Noroeste. De man beheerde de rekeningen van de bank op de Kaaimaneilanden en had dus toegang tot een gigantische hoeveelheid geld.



De twee mannen spraken af in Londen, waarna Nwude Sakaguchi te overtuigde om te investeren in een nagelnieuwe luchthaven in de Nigeriaanse stad Abuja. Alleen bestond de luchthaven helemaal niet. Op twee jaar tijd werden er miljoenen dollars overgeschreven naar Nigeria. Maar die luchthaven die kwam er maar niet. Wat er dan wel met het geld gebeurde? Bankdirecteur Nwude en zijn kompanen bouwden luxevilla's in hun eigen land en kochten de ene weelderige eigendom na de andere in Londen en Californië. Wat dan weer op zijn beurt geld opbracht door het te verhuren of te verkopen. Sakaguchi bleef al die tijd maar wachten op de bouw van de luchthaven en zijn rendement.



Pas in 1997 kwam de zwendel stilaan aan het licht. Nadat de Braziliaanse bank werd overgenomen, begon het experten duidelijk te worden dat er een hoop 'ongecontroleerd geld' op de Kaaimaneilanden stond. De megafraude leidde uiteindelijk tot het faillissement van Banco Noroeste. De politie arresteerde de oplichter in Laos.



Niet dat de Nigeriaan echt veel spijt had van zijn daden. Tijdens zijn proces in 2004 probeerde hij nog de inspecteur die de fraude onderzocht om te kopen. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf en moest hij ook het geld terugbetalen. Zover zou het helaas nooit komen. Amper een jaar later werd de voormalige bankdirecteur vrijgelaten. Hij spande zelfs een rechtszaak aan om zijn geld terug te eisen, want de eigendommen waren volgens hem al in bezit toen de problemen begonnen. Met succes want Nwude kreeg maar liefst 167 miljoen dollar (143 miljoen euro) terug. Sinds 2016 zit de oplichter opnieuw in de cel, dit keer voor moord.

Laatste edit 03-09-2018 09:41 Nog voordat ik het woord 'Nigeriaan' las, had ik de nationaliteit van meneer Nwude al juist geraden. Hoe zou dat nou komen?

Beetje Nigeriaanse prins-verhaal. welingelichtekringen.nl/samenleving/760517/nigeriaanse-prins-van-email-fraude-opgepakt.html Laatste edit 03-09-2018 11:49 @venzje : ik zou het niet weten.. (sarc.)Beetje Nigeriaanse prins-verhaal.welingelichtekringen.nl/samenleving/760517/nigeriaanse-prins-van-email-fraude-opgepakt.html

van oplichting naar moord: wat een indrukwekkende carrière

Grappig dat mensen gauw geneigd zijn om omgekeerde causale verbanden zien in dat soort dingen. Een populaire is bijvoorbeeld: "Vrijwel alle harddrugverslaafden zijn begonnen met een joint/een sigaret enz. Dus zodra je daar eenmaal aan begint, is het einde zoek."

Ik ben dan geneigd om hen erop te wijzen dat vrijwel alle alcoholisten zijn begonnen met moedermelk. @allone : Het is misschien wel begonnen met het pikken van een snoepje.Grappig dat mensen gauw geneigd zijn om omgekeerde causale verbanden zien in dat soort dingen. Een populaire is bijvoorbeeld: "Vrijwel alle harddrugverslaafden zijn begonnen met een joint/een sigaret enz. Dus zodra je daar eenmaal aan begint, is het einde zoek."Ik ben dan geneigd om hen erop te wijzen dat vrijwel alle alcoholisten zijn begonnen met moedermelk.

Dat ze gelijk het echte spul hebben genomen?

Het klinkt voor mij wel logisch als je begint met een joint en daar niet meer je genoegdoening in vind en zo een stap verder met wat sterker spul neemt. @venzje , denk je dan dat de harddrug verslaafden dan niet zijn begonnen met een joint?Dat ze gelijk het echte spul hebben genomen?Het klinkt voor mij wel logisch als je begint met een joint en daar niet meer je genoegdoening in vind en zo een stap verder met wat sterker spul neemt.

Want kort na die moedermelk zaten ze al met een fles in hun handjes @venzje , en van die alcoholisten klopt ook.Want kort na die moedermelk zaten ze al met een fles in hun handjes

Als hij te opgefokt raakte van de coke nam hij een blowtje om te 'downen', daarna weer een paar snuiven en downen.. Tussendoor wat pillen en alcohol.. Een vicieuze cirkel die uiteindelijk tot zijn overlijden leidde.. @stora :, @venzje heeft gelijk, mijn zoon is direct begonnen met cocaine en andere harddrugs, daarna werd er softdrugs en alcohol aan de verslavingen toegevoegd. Hij was dan ook polyverslaafd. Maar het begon niet met een biertje en een joint.. Het begon met cocaine..Als hij te opgefokt raakte van de coke nam hij een blowtje om te 'downen', daarna weer een paar snuiven en downen.. Tussendoor wat pillen en alcohol.. Een vicieuze cirkel die uiteindelijk tot zijn overlijden leidde..

Het gaat me er meer om dat men de conclusie trekt dat het één automatisch zal leiden tot het ander.

@stora : Er zijn ook genoeg harddruggebruikers die zijn begonnen met een pilletje.Het gaat me er meer om dat men de conclusie trekt dat het één automatisch zal leiden tot het ander.

, lijkt me wel heftig als je daar uiteindelijk achterkomt. @venzje , ow ja pilletjes zijn er ook nog. @SamuiAxe , lijkt me wel heftig als je daar uiteindelijk achterkomt.

) Het wordt steeds makkelijker om de volgende mis-daad te begaan.



En voor zover ik weet zit in moedermelk geen alcohol



Laatste edit 03-09-2018 15:35 @venzje : nee, dat zei ik niet, je draait het om.. ; het is niet zo dat het ene automatisch leidt tot het andere, maar wel dat je ergens begint de grenzen te overschrijden.. en ja, dat kan zijn met het stelen van een snoepje of een reep chocola.. alleen niet iedereen gaat van de ene stap naar de volgende (ik ben na de reep chocola gestopt.) Het wordt steeds makkelijker om de volgende mis-daad te begaan.En voor zover ik weet zit in moedermelk geen alcohol

