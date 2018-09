Haaien houden blijkbaar van jazz

Haaien zijn liefhebbers van een streepje vlotte jazz. Dat is een van de conclusies van een Australisch onderzoek. De wetenschappers waren verrast door de voorliefde van de dieren, vooral omdat dat niet het onderwerp was van hun studie.



De personages van Jaws waren er misschien beter vanaf gekomen, hadden ze de conclusie gekend van een recent onderzoek van de Macquarie University uit het Australische Sydney. Dat ontdekte namelijk dat de dieren een zwak hebben voor een bepaalde soort muziek: jazz. De wetenschappers stootten per ongeluk op de bevinding toen ze bestudeerden of haaien artificiële geluiden, zoals muziek, onder water konden associëren met eten.



Concreet lieten ze de vissen van de ene kant van een zwembad naar de andere kant zwemmen voor een snack en speelden telkens jazz af. Uiteindelijk konden ze bij vijf haaien aanleren om het genre te associëren met eten. Maar toen ze de resultaten wilden controleren met een andere muziekstijl, viel hen iets merkwaardigs. De haaien reageerde helemaal niet op klassieke muziek en het bleek onmogelijk om hen dezelfde link aan te leren met een streepje Mozart of Bach.



De muzikale smaak van de dieren lijkt op zich enkel een leuk weetje, maar het is een belangrijke stap in de analyse van de capaciteiten en persoonlijkheden van haaien, stellen de onderzoekers. 'De dieren worden meestal onderschat. Mensen zien hen als hersenloze, instinctieve vissen', zegt auteur van de studie Catarina Vila-Pouca. 'Maar ze hebben heel grote hersenen en zijn duidelijk veel slimmer dan dat we zelf denken.'

Reacties

03-09-2018 08:42:01 venzje

Oudgediende



en zijn duidelijk veel slimmer dan dat we zelf denken. Zou daar eerst 'ze' gestaan hebben?

Anders kan ik me niet voorstellen hoe deze merkwaardige zin tot stand is gekomen. Zou daar eerst 'ze' gestaan hebben?Anders kan ik me niet voorstellen hoe deze merkwaardige zin tot stand is gekomen.

03-09-2018 08:44:49 Emmo

Stamgast



'Maar ze hebben heel grote hersenen en zijn duidelijk veel slimmer dan dat we zelf denken.'



'Maar ze hebben heel grote hersenen en ze zijn duidelijk veel slimmer dan dat we zelf denken.' @venzje : Ik twijfel. Met "ze" erbij komt het woord "ze" twee keer voor in dezelfde betekenis.'Maar ze hebben heel grote hersenen en zijn duidelijk veel slimmer dan dat we zelf denken.''Maar ze hebben heel grote hersenen enzijn duidelijk veel slimmer dan dat we zelf denken.'

03-09-2018 09:32:44 venzje

Oudgediende



ze zelf denken.'



Als het om 'we' gaat, snap ik het gebruik van 'zelf' niet. Het is niet per se fout, maar in deze constructie ongebruikelijk.



Laatste edit 03-09-2018 09:35 @Emmo : Nee, ik bedoel: 'Maar ze hebben heel grote hersenen en zijn duidelijk veel slimmer dan datzelf denken.'Als het om 'we' gaat, snap ik het gebruik van 'zelf' niet. Het is niet per se fout, maar in deze constructie ongebruikelijk.

03-09-2018 09:43:04 Sjaak

Moderator



@venzje : Dat zou inhouden dat de haaien geïnterviewd zijn met de vraag: Hoe slim denk je zelf dat je bent? En dan zou na een IQ-test blijken dat ze nog slimmer zijn.

03-09-2018 16:23:56 Mamsie

Oudgediende



Dan zal dan druk worden bij het north sea jazz festival 2018.

