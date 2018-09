Noedelsoep in bierglas is culinaire voltreffer

Het Japanse restaurant Yuu Japanese Tapas in Vancouver heeft een nieuwe versie van ramen, de populaire Japanse noedelsoep, bedacht. Het restaurant zet er nu ook ramen in een bierglas op het menu.Het lijkt alsof de noedels in bier zwemmen, maar eigenlijk krijg je ze geserveerd in gekoelde visbouillon. De witte bierkraag is dan weer een mix van eiwit en gelatine. Een treffende gelijkenis!