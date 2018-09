Nieuw autowiel met mos zuivert de lucht

De band van de toekomst moet de vervuiling die de auto uitstoot, zuiveren. De band is met mos gevuld en zuigt water en CO2 op.Over de hele wereld werken autofabrikanten aan de ontwikkeling van schone auto's. En nu gaat bandenfabrikant Goodyear een stap verder.Het bedrijf heeft een concept bekendgemaakt voor een nieuw wiel, dat het milieu niet alleen ontziet, maar zelfs verbetert.In het buitenste deel van het wiel, rondom de naaf, zit een holte die is gevuld met mos. Als de auto rijdt, gaat er een luchtstroom door de moslaag, die met behulp van fotosynthese CO2 uit de lucht haalt en zuurstof afgeeft.Het mos blijft automatisch vochtig dankzij de constructie van de band, die water van het wegdek opzuigt en dit naar de moslaag brengt.De band is niet gevuld met lucht, maar bestaat uit een aantal schijven rubber die naast elkaar zijn geplaatst met wat ruimte ertussen.Volgens de fabrikant zorgt deze constructie voor een goede wegligging en schokabsorptie. Bovendien maakt de structuur het wiel licht.Het bedrijf wil verder energie onttrekken aan de fotosynthese van het mos en die gebruiken om de techniek in het wiel van stroom te voorzien. Dat kunnen sensoren zijn die de bewegingen van de auto registreren, of een lichtstrip langs de velg die andere verkeersdeelnemers waarschuwt voor komende manoeuvres.Het bedrijf heeft berekend dat het wiel in een stad als Parijs, met 2,5 miljoen auto's, in een jaar 4000 ton CO2 zou kunnen omzetten en 3000 ton zuurstof vrijgeven.¨Het wiel, dat de naam Oxygene heeft gekregen, moet worden gemaakt van gerecycled rubber uit oude banden.¨Dankzij de bijzondere constructie van het wiel wordt de laag mos voorzien van water uit het wegdek en CO2 uit de lucht in de stad.