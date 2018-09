Bridezilla annuleert bruiloft door gierige vrienden

Een Amerikaanse vrouw beschuldigt haar vrienden en familie van het verpesten van haar droombruiloft nadat zij weigerden een bijdrage van maar liefst 60.000 dollar (ruim 51.000 euro) neer te tellen voor ‘de mooiste dag van haar leven’. De bruid, die Susan wordt genoemd, is not amused. En dat is mild uitgedrukt.



De bridezilla cancelde de bruiloft, beëindigde haar relatie met de bruidegom en trok fel van leer op sociale media. In een emotionele tirade laat ze weten dat het allemaal de schuld is van haar gierige naasten.



Het verhaal werd gedeeld op Facebook en Reddit door een nicht van de boze bruid. Het bericht begint nog redelijk beschaafd. “Met groot verdriet, wil ik meedelen dat onze bruiloft wordt afgeblazen. Het spijt me dat ik dit vier dagen voor de trouwerij pas laat weten.”



Daarna legt Susan uit waarom ze niet langer in het huwelijksbootje zal stappen. Zij en haar ex-aanstaande zijn uit elkaar vanwege “Recente problemen die niet te herstellen zijn.” Daarna verwijt ze haar familie en vrienden dat zij niet alleen haar huwelijk maar ook haar leven hebben vergalt. De diva laat weten dat zij haar ex ontmoette op haar veertiende toen ze met hem werkte in het familiebedrijf. Het koppel heeft daarna jarenlang geld gespaard om financieel onafhankelijk te worden.



“We hebben bijna 15.000 dollar voor een bruiloft bij elkaar gespaard. Maar omdat onze liefde net als een sprookje is, wilden we een extravagante bruiloft,” stelt ze. “Een psycholoog vertelde ons dat we voor de duurdere optie moesten gaan, dus wij dachten ‘why the Hell not?” Na de relatief nette woorden in de eerste twee alinea’s gaat haar tirade, die in totaal zeventien paragrafen lang is, over in een emotionele preek met veel woorden die in de Verenigde Staten gecensureerd worden.



“Onze droombruiloft kost 60.000 dollar, dit is inclusief vlucht naar Aruba. We vroegen alleen maar om een kleine bijdrage van onze vrienden en familie om onze droom werkelijkheid te laten worden.” In het relaas komt naar boven dat de bruid specifiek vroeg naar ‘financiële bijdrages’. “Hoe kunnen we onze droombruiloft ooit waarheid laten worden zonder genoeg geld?” Om haar droom uit te laten komen, vroeg zij elke genodigde om 1.500 dollar te betalen. Indien iemand deze som geld niet wilde of kon ophoesten was diegene ook niet welkom op hun ‘exclusieve sprookjesbruiloft’.



Veel steun kreeg ze niet voor haar verzoek. Slechts acht mensen doneerden een bedrag. Uit pure wanhoop zette Susan een crowdfundingsactie op, maar ook die leverde slechts 250 dollar op. Deze ‘gierigheid’ was de reden om het complete huwelijksfeest af te blazen. En hier bleef het niet bij want ook de relatie sneuvelde.



Toen de bruidegom voorstelde om in Las Vegas te trouwen om geld te sparen, werd hij in zijn gezicht uitgelachen. “Hij wilde zo’n goedkope, vieze Las Vegas-bruiloft,” schreef de furie. Volgens de Amerikaanse zijn dit soort bruiloften niet voor dames met stijl en klasse maar voor dames van lichte zeden. (Haar werkelijke woorden waren een tikkeltje minder beschaafd). “Hij bood niet eens zijn excuses aan voor dit mensonterende voorstel”, schreef ze. Dit bleek tevens de aanleiding om de relatie direct te beëindigen.



Susan, die volgens haar familie een grote fan is van de luxe levensstijl van de Kardashians, is nu boos op iedereen. Online is de vrouw omgedoopt tot ‘bridezilla’. Volgens de nicht was de Amerikaanse dronken toen ze haar tirade met de wereld deelde. Het bericht heeft een kwartier online gestaan en werd vervolgens offline gehaald.

Reacties

02-09-2018 08:02:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.275

OTindex: 66.132

Quote:

Maar omdat onze liefde net als een sprookje is en ze leefden nog lang en gelukkig....

.. tot de prinses in een heks veranderde door de boze petemoei, die zich verstopt had in een kamertje in haar hart ..

Misschien moet haar ex-partner zich gelukkig prijzen.

Of wacht, ze was dronken: misschien moet ze alleen wat minder drinken.. Of is het zo dat kinderen en dronken mensen de waarheid zeggen???



Laatste edit 02-09-2018 08:04 en ze leefden nog lang en gelukkig...... tot de prinses in een heks veranderde door de boze petemoei, die zich verstopt had in een kamertje in haar hart..Misschien moet haar ex-partner zich gelukkig prijzen.Of wacht, ze was dronken: misschien moet ze alleen wat minder drinken.. Of is het zo dat kinderen en dronken mensen de waarheid zeggen???

02-09-2018 08:19:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.834

OTindex: 19.330

Quote:

die volgens haar familie een grote fan is van de luxe levensstijl van de Kardashians Nou ben ik niet op de hoogte van de levensstijl van de Kardashians (wie zijn dat eigenlijk?).



Maar als je er een bepaalde levensstijl op na wilt houden, moet je eerst zorgen dat je inkomen daarmee in overeenstemming is. Nou ben ik niet op de hoogte van de levensstijl van de Kardashians (wie zijn dat eigenlijk?).Maar als je er een bepaalde levensstijl op na wilt houden, moet je eerst zorgen dat je inkomen daarmee in overeenstemming is.

02-09-2018 09:21:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.275

OTindex: 66.132

@Emmo :

Nou ben ik niet op de hoogte van de levensstijl van de Kardashians (wie zijn dat eigenlijk?). QuoteNou ben ik niet op de hoogte van de levensstijl van de Kardashians (wie zijn dat eigenlijk?). Quote:

Maar als je er een bepaalde levensstijl op na wilt houden, moet je eerst zorgen dat je inkomen daarmee in overeenstemming is Dat probeerde ze toch ook? Alleen was ze gefrustreerd toen die poging niet lukte



Laatste edit 02-09-2018 09:21 geen flauw idee, hoewel ik die naam wel eens vaker gehoord heb..Dat probeerde ze toch ook? Alleen was ze gefrustreerd toen die poging niet lukte

02-09-2018 09:24:33 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.934

OTindex: 1.390



Tegenwoordig vraag je je familie of ze je financiël ondersteunen of je begint een crowdfunding. goh @Emmo , wat ben jij ouwerwetsTegenwoordig vraag je je familie of ze je financiël ondersteunen of je begint een crowdfunding.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: