Studenten proberen taal van Schiermonnikoog te redden

Drie studenten trekken zich het lot van het 'eilauners', de bedreigde taal van Schiermonnikoog aan. Ken Ho, Giovanni Pinto en Dyami Millarson willen het zelf leren en spreken om het zo verder te verspreiden.



Zo hopen ze de bedreigde taal langer te behouden. Dat meldt Omrop Fryslân.



Momenteel wordt het 'eilauners' met name nog door ouderen gesproken. De drie studenten willen het imago van de taal opkrikken en gaan daarover ook in gesprek met burgemeester Ineke van Gent.



De Italiaan Pinto is gespecialiseerd in uitgestorven talen. 'De taal van Schiermonnikoog is nog niet uitgestorven en ik hoop ook dat het niet zo ver komt', zegt hij over zijn motivatie.



Dyami Millarson richt zich ook op Groningen. Hij wil namelijk proberen een cursus over het Schiermonnikoogs te maken in het Gronings. De taal van Schiermonnikoog lijkt op het Fries dat in een ver verleden in deze provincie werd gesproken.



'Restanten daarvan zijn nog behouden op Schiermonnikoog, maar dat dreigt nu uit te sterven.'



'Er zijn nog rond de twintig mensen op het eiland die de taal nog spreken', zegt Millarson. 'Ik heb de taal zelf geleerd in 52 dagen.'



Zijn initiatief wordt omarmd door de mensen die de taal nog spreken. 'Sommige oudere mensen vielen mij huilend in de armen. Ze konden het zich niet voorstellen dat jongeren geïnteresseerd zijn in de taal.'



Wanneer is het geslaagd?

Millarson streeft ernaar de cursus in het Gronings voor 2019 af te hebben. 'Ik ben mezelf nu Gronings aan het aanleren.'



Zijn missie is geslaagd 'als straks één extra persoon de taal van Schiermonnikoog goed spreekt'.

Mocht het niet lukken, jammer dan. Dan moest het zo zijn. Taalverandering hoort nu eenmaal onlosmakelijk bij iedere taal. En als iets uitsterft, ga ik ervan uit dat het te weinig levensvatbaarheid meer had om op eigen kracht te overleven.

Ik vind het wel belangrijk dat het vóór die tijd zo goed mogelijk wetenschappelijk gedocumenteerd wordt. Immaterieel cultureel erfgoed wordt inderdaad aan alle kanten bedreigd. Ik zeg: top!Mocht het niet lukken, jammer dan. Dan moest het zo zijn. Taalverandering hoort nu eenmaal onlosmakelijk bij iedere taal. En als iets uitsterft, ga ik ervan uit dat het te weinig levensvatbaarheid meer had om op eigen kracht te overleven.Ik vind het wel belangrijk dat het vóór die tijd zo goed mogelijk wetenschappelijk gedocumenteerd wordt.

inderdaad is het nuttig dat die taal voordat hij verdwijnt goed wordt gedocumenteerd, zodat men er later nog dingen over kan opzoeken.

het beheersen van een taal die verder niemand meer gebruikt lijkt mij een doodenge ervaring. tot die conclusie kwam ik toen ik 30 jaar geleden vriendinnen was met iemand die meerdere studies niet had afgemaakt en daarvan droomde. voor die studenten hoop ik dus dat ze, als de oude mensen op Schiermonnikoog dood zijn, contact met elkaar kunnen houden....

Ik dacht dat er een spel voor was gemaakt. Nav de vele mensen die verzonnen talen spreken uit LOTR en startrek. Om talen te behouden is een MMORPG gemaakt. De karakters spreken de bedreigde talen.

