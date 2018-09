Meisje zakt in Enschede tot middel in drijfzand

Een kind maakte onlangs bij een vijver in Ruwenbos angstige momenten door. Het meisje waagde zich in de drooggevallen vijver in de wijk en zakte promp

01-09-2018 16:13:24

@botte_bijl: Die klacht hoorde ik de laatste tijd in mijn omgeving over botulisme in vijvers. Vooral na de dood van een hele familie zwanen, die al vele jaren op dezelfde plek leefde.



Voorzichtigheid is de moeder van het kalf dat verdronken is in de porseleinkast.

Of zoiets...