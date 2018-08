Gestolen putdeksels zetten gemeentebestuur voor raadsel

In Heerlen hebben dieven het de laatste tijd gemunt op putdeksels. De afgelopen weken zijn er maar liefst 70 deksels gestolen.



Dit gebeurde met name in de wijken Welten en Molenberg.



Wethouder Charles Claessens zegt hiervan geschrokken te zijn. "In eerste instantie is het gewoon gevaarlijk. Daarbij moet deze diefstal betaald worden uit gemeenschapsgeld. Geld dat we liever inzetten voor andere zaken", zegt Claessens.



Aangezien de gestolen putdeksels al wat ouder zijn, zijn ze niet meer te verkrijgen en moet nu steeds de volledige kolk worden vervangen. Dat betekent volgens Claessens nu al een totale kostenpost van zo'n 60.000 euro.



De wethouder vraagt zich verder af wie zoiets doet en ook waarom. "De putdeksels leveren niks op bij de oud-ijzerhandelaren", zo zegt hij. Hij vraagt daarom burgers om goed op te letten en de gemeente te tippen als ze zien dat er deksels worden gestolen.

