Bronstige dolfijn terroriseert toeristen

Zwemmen met dolfijnen is voor veel mensen een grote droom. Dolfijnen staan doorgaans bekend als vriendelijke en intelligente dieren die geen vlieg kwaad doen. Maar een Frans exemplaar maakt toeristen tegenwoordig duidelijk dat hij behoeftes heeft die moeten vervuld worden.



De dolfijn, die Zafar wordt genoemd, is een oude bekende voor bewoners en bezoekers van de kust van Bretagne. Een paar maanden geleden dook het dier op in de baai van Brest. Hij werd vanwege zijn sociale gedrag al snel een graag geziene gast. Met zijn typerende dolfijnengedrag stal hij de show.



Hij zwom met de bootjes van de plaatselijke zeilschool mee en sommige zwemmers mochten hem zelfs bij de rugvin vasthouden om een stukje te zwemmen. De mensen waren blijkbaar voor Zafar zo'n prettig gezelschap dat zijn gedrag een paar weken geleden veranderde van vriendelijk naar opdringerig. Zeer opdringerig. Het dier was seksueel opgewonden geraakt en stak dit niet onder stoelen of banken. De niets ontziende dolfijn zwemt naar de nietsvermoedende zwemmers toe en probeert zich aan hen op te dringen door tegen ze aan te wrijven. Dit is zelfs een keer zo ver gegaan dat hij de weg naar de kust blokkeerde.



Een onfortuinlijke vrouw kreeg de neus van het dier in haar kruis. Ze raakte niet gewond, maar moest wel door de reddingsbrigade in veiligheid worden gebracht. Ook kajaks zijn niet veilig voor de bronstige dolfijn.



Voor de burgemeester was de maat vol. Hij stelde een zwemverbod in als de dolfijn in de buurt was. 'Voor de veiligheid is het verboden om de dolfijn binnen 50 meter te laten komen', laat Roger Lars weten.



Toch is er een reden voor zijn vreemd gedrag. De seksueel gefrustreerde dolfijn leeft solitair en kan zijn lusten momenteel niet botvieren op een soortgenoot. Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die niet een duidelijke paartijd zoals veel andere diersoorten hebben. Net als mensen hebben deze zeezoogdieren niet alleen geslachtsgemeenschap voor voortplantingsdoeleinden, maar ook voor hun plezier.

De pastoor onder de zeedieren dus.

S "Dit is zelfs een keer zo ver gegaan dat hij de weg naar de kust blokkeerde"



Nu ben ik toch benieuwd hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft?

Dwars op de A58 gelegen misschien?

@Haroldje : De kust kun je ook nog vanaf de andere kant benaderen.

