Chinees koppel ontdekt bizarre reden waarom het geen kinderen kan verwekken

Een getrouwd koppel in China zat al vier jaar lang met de handen in het haar, want ondanks veel verwoede pogingen raakte de vrouw maar niet zwanger. Wat bleek? Het koppel had al die tijd enkel anale seks gehad.



“Het ging om een 26-jarige man en zijn 24-jarige echtgenote”, zegt hun arts Liu Hongmei. Ondanks dat de twee jong en gezond zijn, konden ze maar geen kind verwekken. Doordat hun familie heel wat druk op hen legde, begon het koppel zich zorgen te maken.



Tijdens de consultatie kwam aan het licht dat het paar regelmatig seks had, maar dat het altijd een pijnlijke ervaring was voor de vrouw. Vanwege hun grote kinderwens gaf de vrouw nooit op. Hongmei vermoedde dat de vrouw met een gynaecologische aandoening kampte, maar uit verder onderzoek bleek dat de vrouw nog steeds maagd was. De arts stelde toen al snel vast dat het koppel al die tijd anale seks had gehad waardoor ze vanzelfsprekend geen kind konden verwekken.



Na de consultatie gaf Hongmei de twee sekshandboeken mee en enkele ‘richtlijnen’. De tips wierpen duidelijk hun vruchten af. Enkele maanden later kreeg Hongmei namelijk het bericht dat de vrouw in verwachting was. Als bedankje kreeg de dokter 100 eieren en een kip toegestuurd. “Het is zeer uitzonderlijk dat koppels zo onwetend zijn als het op seks aankomt”, besluit Hongmei.

31-08-2018 08:16:19 stora

Dit is echt zo'n artikel van, begin de dag met een lach

31-08-2018 08:39:13 Emmo

Als bedankje kreeg de dokter 100 eieren en een kip toegestuurd. In Nederland zijn de artsen duurder.



Ik kan me alleen maar bij de mening van de arts aansluiten: “Het is zeer uitzonderlijk dat koppels zo onwetend zijn als het op seks aankomt” In Nederland zijn de artsen duurder.Ik kan me alleen maar bij de mening van de arts aansluiten:

31-08-2018 08:47:23 venzje

Lijkt op een grap uit de Familie Doorzon.

De pastoor informeert een jaar na het huwelijk eens bij Doortje waar de kinderen blijven en herinnert haar aan zijn opmerking tijdens de huwelijksceremonie over 'gaat heen en vermenigvuldigt u'. Dan roept haar man: "O dát was het! We wisten dat het iets met rekenen was en we hebben tot nu ons best gedaan met aftrekken."

31-08-2018 09:07:44 Emmo

Voor mijn vader was dat de doorslag om zich te laten uitschrijven. @venzje : Mijn broer en ik schelen vijf jaar. Toen er na mijn broer niet vlotjes de volgende zich aanmeldde, kwam toch de dominee even langs om te informeren of....eh...Voor mijn vader was dat de doorslag om zich te laten uitschrijven.

31-08-2018 09:36:56 SamuiAxe

Mijn ouders hadden er al 4 en mijn vader was een huisschilder die alle zeilen bij moest zetten om het gezin goed draaiende te houden. Komt de pastoor langs, dat het toch wel tijd werd voor een volgende!



Mijn vader was een sterke vent, de voeten van de pastoor hebben de vloer niet geraakt toen mijn ouwe heer hem eruit flikkerde! @Emmo : Dat is bij ons in het zwaar katholieke bolwerk Den Bosch, (indertijd), ook gebeurd!Mijn ouders hadden er al 4 en mijn vader was een huisschilder die alle zeilen bij moest zetten om het gezin goed draaiende te houden. Komt de pastoor langs, dat het toch wel tijd werd voor een volgende!Mijn vader was een sterke vent, de voeten van de pastoor hebben de vloer niet geraakt toen mijn ouwe heer hem eruit flikkerde!

31-08-2018 11:17:19 Beesie

@venzje :



: Je kwam inderdaad belachelijke dingen tegen. De ouders van een buurvrouw van me hadden al 11 kinderen en de laatste bevalling was niet heel goed verlopen en de vrouw mocht zeker 2 jaar geen kinderen krijgen. Het stel is toen met de pastoor gaan praten en ze hebben toen dispensatie (!) gekregen om 2 jaar geen kinderen te krijgen. Toen de 2 jaar om waren stond de pastoor weer op de stoep. Het mocht weer.....Ze hebben in totaal 15 kinderen op de wereld gezet.. @SamuiAxe : Je kwam inderdaad belachelijke dingen tegen. De ouders van een buurvrouw van me hadden al 11 kinderen en de laatste bevalling was niet heel goed verlopen en de vrouw mocht zeker 2 jaar geen kinderen krijgen. Het stel is toen met de pastoor gaan praten en ze hebben toen dispensatie (!) gekregen om 2 jaar geen kinderen te krijgen. Toen de 2 jaar om waren stond de pastoor weer op de stoep. Het mocht weer.....Ze hebben in totaal 15 kinderen op de wereld gezet..

31-08-2018 11:24:21 allone

@Beesie : dat is echt bij de beesten af dat is echt bij de beesten af

31-08-2018 11:25:11 SamuiAxe

@Beesie : Wat waren veel mensen vroeger toch trieste figuren, compleet afhankelijk van de 'ontwikkelde' mensen

31-08-2018 11:28:05 Beesie

@allone : @SamuiAxe : Eenvoudige boerenmensen, niet meer dan lagere school gehad, diep gelovig en met ontzag voor de kerk en de pastoor. Die had je veel in de dorpen hier.

31-08-2018 11:48:19 SamuiAxe

@Beesie : Ik weet 't meid, hou ze blootsvoets en dom, dan krijg je de perfecte gelovigen..

31-08-2018 11:50:47 venzje

Ze had gelijk. @SamuiAxe : Mijn schoonmoeder had gemengde gevoelens over studeren. Want al dat denken zou je geloof maar aantasten.Ze had gelijk.

31-08-2018 11:54:43 GroteMop1983

@Emmo :

Ik kan me alleen maar bij de mening van de arts aansluiten: “Het is zeer uitzonderlijk dat koppels zo onwetend zijn als het op seks aankomt”

Daar sluit ik mij ook bij aan. Daar sluit ik mij ook bij aan.

31-08-2018 11:57:42 SamuiAxe

@venzje : Kennis is de dood van geloof.. Kennis is de dood van geloof..

31-08-2018 12:05:43 venzje

Laatste edit 31-08-2018 12:05 @SamuiAxe : Ik denk persoonlijk dat het minder ligt aan de opgedane kennis, dan aan de attitude van het zelf nadenken.

31-08-2018 12:24:21 SamuiAxe

Tijdens mijn MBO Sociale Pedagogiek kregen wij les van ene gewezen pastoor. Hij had zijn geloof er aan gegeven, was getrouwd en genoot met volle teugen van het leven. Deze man kon ongelooflijk goed vertellen, maar in de meeste van zijn verhalen zat een leermoment. Ik hing zowat aan zijn lippen



Laatste edit 31-08-2018 12:27 @venzje : Zelf nadenken vergaart kennis.. Maar buiten dat kun je wel degelijk kennis vergaren door te studeren.Tijdens mijn MBO Sociale Pedagogiek kregen wij les van ene gewezen pastoor. Hij had zijn geloof er aan gegeven, was getrouwd en genoot met volle teugen van het leven. Deze man kon ongelooflijk goed vertellen, maar in de meeste van zijn verhalen zat een leermoment. Ik hing zowat aan zijn lippen

31-08-2018 12:27:02 venzje

Ik heb dezelfde ervaring met mijn professor Middeleeuws Latijn, een gewezen seminarist.



Laatste edit 31-08-2018 12:28 @SamuiAxe : Dat dan weer wel.Ik heb dezelfde ervaring met mijn professor Middeleeuws Latijn, een gewezen seminarist.

31-08-2018 13:54:34 AndreJanssen

S Uhhhh, En heeft die dokter toen 15 van die eieren in zijn poeperd gestopt ? (zie ander bericht op deze site)

31-08-2018 14:59:27 De Paus

De oude moeder komt snel over om haar schoonzoon de les te lezen. Wat hoor ik daar, perverseling? Wil jij dat mijn dochter zich omdraait in bed, zodat jij eens een keer wat anders kan proberen? Je moet je schamen!!!

Ja, maar schoonmama, ik dacht juist dat jij dat wel goed zou vinden. Ik bedoel, we zijn al ruim een jaar lang kinderloos getrouwd en ik dacht dat jij wel nu ook wel graag een keer kleinkinderen zou willen zien. Een jong, nog weinig ervaren Grieks meisje gaat trouwen met een meer ervaren jongeman. Haar moeder waarschuwt haar: zodra die man jou rare dingen in bed gaat doen, moet je me direct inlichten, dan kom ik om hem de les te lezen. Na het huwelijk zijn er een tijd lang geen problemen. Maar na ruim een jaar zegt de man tegen zijn vrouw: Je moet je toch eens een keertje omdraaien in bed, want ik wil het nu eens op een andere manier gaan doen. De vrouw zegt: Daar moet ik eerst eens over nadenken. Snel daarna belt ze haar moeder op: Hij wil dat ik mij omdraai in bed, hij wil nu eens een keer wat anders proberen.De oude moeder komt snel over om haar schoonzoon de les te lezen. Wat hoor ik daar, perverseling? Wil jij dat mijn dochter zich omdraait in bed, zodat jij eens een keer wat anders kan proberen? Je moet je schamen!!!Ja, maar schoonmama, ik dacht juist dat jij dat wel goed zou vinden. Ik bedoel, we zijn al ruim een jaar lang kinderloos getrouwd en ik dacht dat jij wel nu ook wel graag een keer kleinkinderen zou willen zien.

31-08-2018 15:05:22 Beesie

@De_Paus: Typisch Grieks dus....

31-08-2018 15:45:30 Mamsie

Dus dat echtpaar dacht dat de kindertjes uitgepoept werden. Interessante theorie.

