Man stopt 15 eieren in zijn anus na gebruik GHB

GHB is een raar goedje. Onder invloed van de drug kookte en pelde een man 15 eieren en stopte ze in zijn anus. Maar dat liep niet goed af voor de 29-jarige Nederlander.



De man meldde zich enkele dagen geleden rond middernacht op de spoedeisende hulp met hevige buikpijn. Hij had een verhoogde hartslag en versnelde ademhaling. Onbewust spanden zijn buikspieren zich continu aan. Op een CT-scan zagen de artsen ‘een perforatie van de karteldarm’ en ‘een forse hoeveelheid lucht en vocht in de vrije buikholte’.



De man moest direct worden geopereerd. Hij bleek ook nog een scheur in zijn darmwand te hebben en een buikvliesontsteking. De eieren werden zo goed en kwaad als het ging verwijderd, klinkt het in het Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde. Na een paar dagen kon de man weer naar huis.

Reacties

30-08-2018 15:40:18 stora

Oudgediende



Misschien had iemand wel tegen hem gezegd:"stop die maar waar geen zonlicht schijnt"

30-08-2018 15:44:02 Sjaak

Moderator



GHB = Geen Helder Brein

