Frans eiland vecht tegen de komst van McDonalds

Als er één deprimerende zekerheid in het leven is, dan is het wel dat je overal een McDonalds vindt. Of dat denken we toch. Het Franse eilandje Ile d'Oléron is één van de weinige plekken ter wereld waar de fastfoodketen nog geen voet aan wal heeft gezet. Maar daar kan binnenkort wel eens verandering in komen.



Het eiland Ile d'Oléron ligt op 100 kilometer ten noorden van de stad Bordeaux en staat bekend vanwege zijn kwalitatief en duurzaam eten. In de zomer is het een geliefde plek bij toeristen en dat is ook fastfoodketen McDonalds niet ontgaan. Ze zouden niets liever willen dan er een restaurant openen. Tot groot ongenoegen van de bewoners en burgemeester Grégory Gendre. Samen vechten ze al sinds 2014 tegen de komst van het hamburgerrestaurant. Met wisselend succes.



Ondanks de vele protesten besliste een rechtbank vorig jaar in het voordeel van McDonalds. De rechter ziet niet in waarom de keten er geen restaurant zou mogen bouwen. Gendre ging in beroep en volgende maand volgt er een definitieve uitspraak. De inwoners willen niet dat een keten die massaconsumptie promoot naar hun eiland komt. Ile d'Oléron staat voor lokale en biologische producten. Het compleet tegenovergestelde dus.



Toch klinkt er ook kritiek op de burgemeester. Sommige inwoners willen best wel eens genieten van een BigMac. Nu moeten ze nog 18 kilometer rijden voor ze bij de eerste Mcdo zijn op het vasteland. Maar ook daar heeft hij een oplossing voor. Gendre belooft een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief te zoeken voor de fastfoodketen. Op deze manier schaart een groot deel van de bevolking zich achter hun burgervader.



Het is niet zo gek dat de burgemeester zich zo fanatiek smijt in de hamburgerkwestie. De man heeft in een ver verleden nog gewerkt voor Greenpeace en had ooit een bedrijf dat frietvet omzette in brandstof. Bovendien linkt hij hamburgerketens aan de opwarming van de aarde en dat is iets wat ze volgens hem op het eiland kunnen missen als de pest. Zolang de man donaties krijgt, blijft hij de rechtszaak voortzetten. Een petitie leverde alvast 81.000 stemmen in zijn voordeel op. Toch is de kans groot dat dit niet voldoende zal zijn en de frietjesreus binnenkort zijn slag slaat.

Reacties

29-08-2018 19:49:29 allone









Voor zover ik weet is Frankrijk een democratisch land.

Mocht de hele bevolking het met de burgervader eens zijn, dan kunnen ze met zijn allen de McDonalds boycotten.

En de toeristen.. die zullen er toch niet het hele jaar door zijn? Niet veel, iig...

29-08-2018 21:12:42 Heusdenaar









Quote:



Toch klinkt er ook kritiek op de burgemeester. Sommige inwoners willen best wel eens genieten van een BigMac. Nu moeten ze nog 18 kilometer rijden voor ze bij de eerste Mcdo zijn op het vasteland



Dat afstand valt nog wel mee ik ben geen grote fan van de mac maar als ik een keer naar de mac wil moet ik meer als 100 km rijden terwijl ik in een stad woon dat groter is als Eindhoven ik weet ook niet waarom maar ook hier moeten ze niets hebben van de mac of de burgerking Dat afstand valt nog wel mee ik ben geen grote fan van de mac maar als ik een keer naar de mac wil moet ik meer als 100 km rijden terwijl ik in een stad woon dat groter is als Eindhoven ik weet ook niet waarom maar ook hier moeten ze niets hebben van de mac of de burgerking

29-08-2018 23:32:06 GroteMop1983









Quote:

Mcdo

Die afkorting had ik nog nooit gehoord.

Burger King wordt zeker afgekort als B-King of BK. Pizza Hut zeker als PH. Die afkorting had ik nog nooit gehoord.Burger King wordt zeker afgekort als B-King of BK. Pizza Hut zeker als PH.

