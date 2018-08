Geredde koe gaat er met reddingstouw vandoor

Acht brandweermannen zijn maandagmorgen uitgerukt om een koe uit de sloot in de Muiderstraatweg in Diemen te redden. Na de redding ging de koe er echter vandoor.De koe is in een omliggende sloot naast het weiland terechtgekomen. Met zes man sterk probeerden de brandweermannen de koe weer op het droge te krijgen, maar tevergeefs. Er waren uiteindelijk maar liefst acht brandweermannen nodig om het dieruit de sloot te takelen.Na de reddingspoging sloeg de koe op hol en vluchtte het dier met het reddingstouw nog strak om haar nek. Het touw hebben de brandweermannen niet meer terug weten te krijgen.