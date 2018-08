Spanje telt voor het eerst meer varkens dan Spanjaarden

In Spanje lopen voor het eerst meer varkens rond dan Spanjaarden. Dat blijkt uit gegevens van het Spaanse milieu-agentschap. In totaal is de varkenspopulatie 50 miljoen sterk, dat zijn er 3,5 miljoen meer dan het inwonersaantal van het land. De cijfers verontrusten natuurorganisaties.



Als varkens ooit beslissen om een revolutie te starten, zitten ze in Spanje met een groot probleem. Uit een rapport van het Spaanse milieu-agentschap blijkt dat er de dieren de Spanjaarden voor het eerst in aantal overtreffen. De populatie varkens is het afgelopen jaar met 9 miljoen toegenomen tot 50 miljoen. Het bevolkingsaantal van Spanje is 46,5 miljoen. Vorig jaar produceerde het land 4 miljoen ton aan varkensproducten, die samen goed waren voor een opbrengst van 6 miljard euro.



Het toenemende aantal varkens maakt de natuurorganisaties in het land ongerust. Ze vrezen voor de impact van de kweek op het milieu. Zo drinkt elk varken ongeveer 15 liter water per dag. Opgeteld verbruikt de sector zo meer dan de steden Zaragoza, Sevilla en Alicante samen. De nitraten die in de uitwerpselen van de dieren zitten, tasten ook het grondwater aan, stelt The Guardian.



Spanje heeft een lange geschiedenis met varkensvlees die helemaal teruggaat tot de Romeinen, maar de laatste tijd hebben enkele schandalen omtrent voedselveiligheid het authentieke imago van de industrie schade toegebracht. �Wanneer je niet in staat bent om een industrie te controleren die een verleden van fraude heeft, dan is dit het resultaat�, zegt Francisco Espárrago, een producent van jamon iberico de bellota. Ook het aantal stakingen tegen de werkomstandigheden in de slachterijen neemt toe.

Reacties

29-08-2018 11:22:20 venzje

Per inwoner is dat ruimschoots meer dan in Nederland. Hier leven per inwoner 0,7 varkens.

Maar wij hebben dan weer de meeste varkens per vierkante kilometer: 296.

29-08-2018 11:34:22 allone

@venzje :

Hier leven per inwoner 0,7 varkens QuoteHier leven per inwoner 0,7 varkens jullie mogen dat 0,7 varken van mij wel hebben

29-08-2018 12:12:40 Mamsie

Het is dus duidelijk, Spanje is één grote zwijnenstal geworden.

Met de slechtgemanierde koningin aan het hoofd.

29-08-2018 12:24:46 Jawel

De vraag is: hoeveel vallen er in beide categorieën?

29-08-2018 12:28:49 allone

@Jawel : hé, je bent er weer, hoe is t? hé, je bent er weer, hoe is t?

29-08-2018 13:14:35 botte bijl

het mag dan slecht voor het milieu zijn, maar ze maken daar heel lekkere hammen en worsten van die varkens

29-08-2018 13:24:11 SamuiAxe

@allone : @allone :

jullie mogen dat 0,7 varken van mij wel hebben



Van mij ook, ik eet weliswaar varkensvlees, maar op jaarbasis kom ik gegarandeerd niet boven de 3 kilo uit Ik kan dan ook gemakkelijk zonder, maar in sommige gerechten heb je nu eenmaal varkensvlees nodig

Van mij ook, ik eet weliswaar varkensvlees, maar op jaarbasis kom ik gegarandeerd niet boven de 3 kilo uit Ik kan dan ook gemakkelijk zonder, maar in sommige gerechten heb je nu eenmaal varkensvlees nodig

29-08-2018 14:23:11 Beesie

En dan zullen er ook nog best wat Spanjaarden zijn die zich als varkens gedragen, die hebben ze er vast niet bijgeteld..

29-08-2018 15:43:38 networkdrone

Het aantal varkens wat geslacht was is een totaal van een jaar bij elkaar opgeteld. Dat betekend dus niet dat er op dit moment zoveel varkens zijn.



euronews.com



Betekend niet dat het bizarre aantallen zijn wat er geslacht wordt.



Denemarken daarentegen heeft wel degelijk meer varkens dan inwoners. En dan ook aanzienlijk meer.



Laatste edit 29-08-2018 15:48 Even relativeren hier.Het aantal varkens wat geslacht was is een totaal van een jaar bij elkaar opgeteld. Dat betekend dus niet dat er op dit moment zoveel varkens zijn.Betekend niet dat het bizarre aantallen zijn wat er geslacht wordt.Denemarken daarentegen heeft wel degelijk meer varkens dan inwoners. En dan ook aanzienlijk meer.

