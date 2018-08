Zoektocht naar schipbreukelingen in mangrovebos vol krokodillen

Nadat hun boot zonk, bereikten tientallen opvarenden de kant in Australiƫ. Maar veilig waren ze er niet. In plaats van naar de vaste grond, bleken ze te zijn gevlucht naar een mangrovebos vol krokodillen. De Australische autoriteiten zijn nu met man en macht naar hen op zoek.



De boot, vermoedelijk een vissersboot, zonk zondagochtend in de monding van de Daintree-rivier in de Australische deelstaat Queensland. De rivier loopt dwars door een mangrovegebied waar veel krokodillen zitten.



Regeringsbronnen zeiden tegen de krant The Australian dat het nog onduidelijk is of de schipbreukelingen vissers zijn die met hun boot uit koers waren geraakt of dat ze bewust naar de noordoostelijke deelstaat Queensland zijn gevaren om asiel aan te vragen.



De politie heeft elf opvarenden aangehouden die door het water waadden richting het land. Ruim dertig anderen zijn nog vermist.



Volgens reddingswerkers zei een van de aangehouden personen dat hij in Vietnam als taxichauffeur werkte.



Dave Patterson is eigenaar van Daintree Fishing and Photography Tours en voer rond 08.30 uur zondagmorgen met een groep op de rivier. Hij vertelt aan The Guardian dat hij op twee kilometer afstand een 'vreemd uitziende houten boot zag'.



Hij hoorde later van andere vissers en tour operators dat er niemand aan boord van de boot was. De boot dreef verlaten rond in de rivier.



Asielzoekers uit Vietnam proberen wel vaker de Australische kust te bereiken. Meestal worden de schepen op het water al onderschept. Asielzoekers worden dan teruggestuurd naar Vietnam.



De Australische grenswacht bevestigde dat ze reageerde op een melding van een illegale vissersboot in de buurt van de Daintree-rivier. De burgemeester van de plaatselijke gemeente zegt dat de vermiste Vietnamezen zich waarschijnlijk in de mangroven verschuilen omdat er veel verkeer was op de lokale wegen. Volgens een woordvoerder is het de eerste prioriteit om de schipbreukelingen te vinden.

29-08-2018 08:35:04 Emmo

Quote:

dat het nog onduidelijk is of de schipbreukelingen vissers zijn die met hun boot uit koers waren geraakt of dat ze bewust naar de noordoostelijke deelstaat Queensland zijn gevaren om asiel aan te vragen. Asiel aanvragen aan wie? Die krokodillen? Asiel aanvragen aan wie? Die krokodillen?

29-08-2018 08:49:33 venzje

Gelukkig zijn krokodillen niet zo goed in boomklimmen.

29-08-2018 09:08:51 venzje

Het vinden van die mensen zal trouwens nog niet meevallen. Daintree staat bekend als het oudste regenwoud ter wereld en zodra je daar maar 50 meter het woud ingaat vindt niemand je meer terug.

29-08-2018 09:30:15 botte bijl

@venzje :

dat maakt het weer moeilijker om te overleven.... dat maakt het weer moeilijker om te overleven....

29-08-2018 09:40:04 De Paus

S Dat doet mij denken aan dat verhaal van de groep toeristen in een tropische badplaats. De hoteleigenaar had ze verzekerd dat er ter plaatse geen krokodillen waren. Maar na de eerste dag miste er een hotelgast. Weet u wel zeker dat hier geen krokodillen zijn? Daar ben ik absoluut zeker van. Na de tweede dag miste er nog een hotelgast. Weet u echt wel heel, heel zeker dat hier geen krokodillen zijn? Absoluut zeker, hier zijn geen krokodillen. Na de derde dag was er nog een hotelgast vermist. U zegt steeds dat hier geen krokodillen zijn, maar iedere dag missen we een hotelgast. Zijn er misschien dan toch nog krokodillen hier?

Nee, antwoordde de hotelbaas, hier zijn echt geen krokodillen. Die durven hier niet te komen vanwege de haaien.





29-08-2018 09:58:13 allone

Quote:

dat het nog onduidelijk is of de schipbreukelingen vissers zijn die met hun boot uit koers waren geraakt of dat ze bewust naar de noordoostelijke deelstaat Queensland zijn gevaren om asiel aan te vragen. Quote:

Volgens reddingswerkers zei een van de aangehouden personen dat hij in Vietnam als taxichauffeur werkte. asiel lijkt dus waarschijnlijk Quote:

Nadat hun boot zonk, Quote:

De boot dreef verlaten rond in de rivier. was hij nou gezonken of was hij nou niet gezonken?







Laatste edit 29-08-2018 09:58 asiel lijkt dus waarschijnlijkwas hij nou gezonken of was hij nou niet gezonken? @venzje : @botte_bijl: idd, als je asiel wilt aanvragen zul je toch naar de 'bewoonde wereld moeten'. Hetzij, je wilt je van de gehele mensheid afwenden, en een kluizenaar in de rimboe worden.

29-08-2018 11:10:50 venzje

@allone :

was hij nou gezonken of was hij nou niet gezonken? Quotewas hij nou gezonken of was hij nou niet gezonken? Iets ertussenin.



Krokodillen kunnen dan wel niet klimmen, maar het gebied staat ook bekend om zijn grote hoeveelheden giftige spinnen en slangen en niet te vergeten om zijn agressieve en Krokodillen kunnen dan wel niet klimmen, maar het gebied staat ook bekend om zijn grote hoeveelheden giftige spinnen en slangen en niet te vergeten om zijn agressieve en levensgevaarlijke casuarissen . Niet de beste plek om aan te landen dus.

29-08-2018 11:28:43 allone

@venzje : landen is één ding.. maar overleven



Doet me denken aan die man die uit het vliegtuig viel..

gelukkig had hij een parachute..

helaas ging die niet open..

gelukkig stond er een hooiberg..

helaas stond daar een hooivork in..

gelukkig viel hij naast de hooivork..

helaas viel hij ook naast de hooiberg.. landen is één ding.. maar overlevenDoet me denken aan die man die uit het vliegtuig viel..gelukkig had hij een parachute..helaas ging die niet open..gelukkig stond er een hooiberg..helaas stond daar een hooivork in..gelukkig viel hij naast de hooivork..helaas viel hij ook naast de hooiberg..

29-08-2018 13:03:49 botte bijl

@allone :

het leven hangt soms van kleinigheden af het leven hangt soms van kleinigheden af

29-08-2018 14:10:23 Beesie

Wnplts: De Kempen.





Laatste edit 29-08-2018 14:10 @venzje : Nooit geweten dat een vogel zo dodelijk kon zijn...

