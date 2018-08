Eerste bierhotel opent deuren en heeft tap in elke kamer

In het Amerikaanse Ohio kunnen gasten morgen voor het eerst inchecken in DogHouse. Dat is een hotel in een brouwerij van Brewdog, een bekende Amerikaanse bierbrouwer. Vanuit je kamer kan je het productieproces binnenin de brouwerij van dichtbij volgen terwijl je een pint van je eigen tap drinkt.



Vergeet de minibar. Het hotel DogHouse biedt voortaan een maxibar aan in de vorm van een koelkast vol bier en een eigen tap in elke kamer. De uitzonderlijke logeerplek in het Amerikaanse Ohio, die maandag de deuren opende, biedt overnachtingen aan in een brouwerij van Brewdog en dompelt je van het moment dat je aankomt tot je vertrekt onder in de wereld van bier.



Gasten hebben vanuit hun kamer een zicht op de productie van de vooral zure bieren van het bedrijf. Die kunnen ze meteen ook proeven, omdat ze beschikken over een koelkast gevuld met een selectie van de beste gerstenatten van de brouwerij en een eigen tapinstallatie. Zelfs de zeepjes in de badkamer bevatten hop. In totaal zijn er 32 kamers, waarvan er 4 ook een opvangdienst hebben voor huisdieren. De kost van een overnachting start bij 140 euro.



"Dit is ons geschenk aan het gepassioneerde en toegewijde leger van bierfans die ons bij elke stap gesteund hebben", zegt mede-oprichter van Brewdog James Watt aan de Lexington Herald Leader, een lokale krant. "We zouden niets geweest zijn zonder die gemeenschap en dit hotel viert hen." De attractie kwam tot stand na een crowdfunding waar 300.000 mensen geld aan bijgedragen hebben.

Reacties

28-08-2018 19:48:06 allone

Wel een geschenk waar je zelf voor moet betalen dus

28-08-2018 20:52:45 stora

Altijd Alcohol Dat is echt een AA hotel.Altijd Alcohol

28-08-2018 21:08:38 Beesie

"Oh, ik ga naar een meeting van de AA, wacht maar niet op mij, want het zou wel eens een lange zit kunnen worden vanavond..." @stora : "Waar ga je naar toe manlief?""Oh, ik ga naar een meeting van de AA, wacht maar niet op mij, want het zou wel eens een lange zit kunnen worden vanavond..."

