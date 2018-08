Spoorwegovergangen in Nuenen acht uur gesloten

Het verkeer in Nuenen heeft de hele middag last gehad van een storing bij twee spoorwegovergangen. Door de sein- en wisselstoring bij ProRail waren de overwegen van 12.10 uur tot 20.00 uur gesloten.



Mensen stonden eindeloos te wachten of liepen langs de slagbomen en staken met gevaar voor eigen leven de overgang over. Treinen reden stapvoets voorbij. Mensen van ProRail waren uren bezig om het euvel te verhelpen. Volgens het Eindhovens Dagblad zat de storing in een spoel in de rails, die vanavond werd vervangen.



Een van de overgangen was bij dierentuin het Dierenrijk, waar veel bezoekers waren. Daar staken mensen massaal het spoor over.

Reacties

29-08-2018 09:33:19 botte bijl

Quote:

Een van de overgangen was bij dierentuin het Dierenrijk, waar veel bezoekers waren. Daar staken mensen massaal het spoor over.

was omrijden geen optie was omrijden geen optie

29-08-2018 09:38:07 stora

@botte bijl, als je lopend bent dan moet je misschien 1 a 2 km omlopen en weer terug.

En misschien zitten die bomen dan ook wel dicht.



29-08-2018 13:05:09 botte bijl

@stora :

evengoed is dat veiliger.... evengoed is dat veiliger....

29-08-2018 15:11:01 stora

@botte bijl, natuurlijk is dat veiliger. maar mensen nemen nu eenmaal graag de kortste weg.

